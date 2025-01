Ci inoltrano i nostri contatti un testo dettato su Instagram con audio in inglese e sottotitoli bilingue in cui si insinua una teoria del complotto degli incendi a Los Angeles.

La teoria spiega che siccome le compagnie assicurative avrebbero (capirete presto perché il condizionale) rescisso le polizze incendio, e siccome l’incendio ha colpito la rete elettrica e idrica, e siccome “gli alberi erano ancora in piedi” allora è tutto un complotto.

Le agenzie ovviamente sapevano perché informate dalle solite “elite mondialiste che governano il mondo”, ovvero i “Poteri Forti”, hanno rescisso le polizze e aspettato che gli stessi usassero HAARP o i “raggi laser” già apparsi in diverse bufale di simile argomento per distruggere le case degli americani.

La spiegazione passa da un enorme errore di traduzione e comprensione iniziale dato dalle clickbait seguito da teorie del complotto e ignoranza sui fenomeni naturali.

La teoria del complotto degli incendi a Los Angeles si regge su ignoranza e errate traduzioni con clickbait

Partiamo dall’errore di traduzione: la traduzione corretta degliarticoli indicati indicati non è “Le compagnie assicurative rescindono le polizze” ma “Gli assicurati disdicono le polizze”.

Il problema delle polizze

Sostanzialmente negli ultimi anni le polizze “ordinarie” sono salite di costo, spingendo diversi assicurati alla disdetta, mentre il programma FAIR, che offre polize anti-incendio a prezzi bassi e calmierati hanno aumentato i requisiti.

Ad esemplificazione, nel primo articolo si parla del caso di un assicurato che, a seguito dell’incremento del premio, ha cercato di entrare nel programma di polizze calmierato per poi decidere di rinunciare alla polizza in toto perché gli era stato proposto di abbattere alcuni alberi di sua proprietà per ridurre i rischi.

Sostanzialmente, come conferma il secondo articolo, si tratta di un circolo vizioso, che riguarda anche i “noclima”, i negazionisti del cambiamento climatico.

Circolo riassunto dal senatore del Rhode Island Sheldon Whitehouse con le seguenti parole:

“Ecco come funziona: il cambiamento climatico rende il rischio imprevedibile; il rischio rende l’assicurazione inaccessibile o non disponibile; nessuna assicurazione rende i mutui non disponibili; senza i mutui i valori delle proprietà crollano; si genera un effetto a cascata come nel si sistema economico del 2008.”

Dove, ovviamente, il riferimento è alla crisi finanziaria dei Subprime del 2008, nata dall’abuso di prestiti e mutui ad alto rischio a soggetti a rischio di insolvenza e causa primaria della recessione ancora in atto.

Quindi, il mercato ordinario delle polizze ha alzato i prezzi perchè, come visto, a causa del cambiamento climatico, incendi, inondazioni e altri eventi climatici estremi sono diventati una imprevedibile norma e il mercato calmierato (che noi italiani definiremmo “di maggior tutela”) richiede oneri di gestione del rischio in carico alle famiglie (abbattere alberi, correggere condizioni di rischio) che portano molti ad abbandonare l’assicurazione in toto, direttamente o per rifiuto di ottemperare.

Il che distrugge il mercato immobiliare e porta a conseguenze come queste.

E perché gli alberi sono in piedi?

Un albero è composto in buona parte da legno e linfa: ha un elevatissimo contenuto di umidità: esistono diversi video di aree verdi completamente devastate con alberi ridotti a moncherini carbonizzati, il che invalida l’assunto.

Nei casi di alberi rimasti in piedi, essi sono stati protetti dal loro contenuto di umidità.

Seccheranno comunque a causa dei danni perlopiù, ma tornando al paragrafo precedente, alcuni alberi sono più “resistenti” di altri.

Dal 2007 ad esempio un memo dei Vigili del Fuoco di Escondido consiglia di rinunciare o potare le palme ornamentali in quanto esse possono esplodere diventando gigantesche torce, con la parte superiore che arde prima del tronco.

Proprio le palme sono protagoniste di diversi video in cui, come previsto da Pompieri e compagnie assicurative, sono state tra i primi alberi ad ardere rendendo necessario l’intervento umano.

E allora HAARP e i laser?

Ne abbiamo già parlato ampiamente: HAARP è sostanzialmente diventato una bestia nera del complotto che neppure i complottisti sanno cosa possa fare. Creare incendi? Inondazioni? Terremoti?

Non si comprende come un semplice laboratorio di ricerca possa provocare qualsiasi fenomeno e il contrario di esso, dall’incendio all’alluvione, dal mal di testa al COVID19.

Sostanzialmente HAARP e i raggi laser sono la moderna stregoneria: causa di tutto quello che il complottista non riesce a spiegarsi razionalmente perché rifiuta di usare la ragione.

