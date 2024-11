Ci segnalano i nostri contatti una condivisione X che avvalora una teoria del complotto secondo cui l’alluvione a Valencia è stata causata da HAARP, esibendo la foto di una “Power Ship” con didascalie che negano la sua utilità e portata descrivendole come sovrabbondanti.

In realtà una Power Ship ha esattamente l’aspetto che deve avere.

Non è vero che l’alluvione a Valencia è stata causata da HAARP: conosciamo le Power Ship

Una Power Ship è, come suggerisce il nome, una centrale elettrica installata a bordo di una nave.

Quindi, con l’imponente aspetto che ne deriva. Le prime Power Ship videro la loro applicazione negli anni ’30, per essere usate principalmente nel secondo conflitto mondiale.

Dalla Jacona degli anni ’30, a vapore, fino alla Sturgis degli anni ’60 alimentata da energia nucleare, le Power Ship sono diventante vere e proprie centrali elettriche galleggianti, in grado quindi di alimentare vaste aree ovunque vi sia necessità di corrente, per disastri naturali che compromettono le linee elettriche primarie (come nel caso evidente di Valencia) o dove le condizioni politiche, economiche e tecniche non lo consentano, come nei paesi emergenti.

Un esempio è la flotta di Karadeniz Powership, ditta turca che mantiene una flotta stabile di Power Ship per uso assistenziale ed emergenziale.

In tutto il mondo ci sono circa 75 Power Ship operative.

Quanto ad HAARP ne abbiamo parlato già in passato, descrivendo come nel mondo del complottismo una innocua installazione di ricerca sia diventata un “Grande Satana”, spesso collegata alla teoria cospirativa delle Scie Chimiche, in grado di generare effetti da fantascienza.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.