Il ritorno dell’arma a raggi laser in Marocco, fulmini nel cielo

Un nuovo filone delle bufale ci riporta alla storia dell’arma a raggi laser: una tipologia di bufala inaugurata con l’incendio alle Hawaii e reinscenata in Turchia e ora recentemente nel Marocco piagato dagli effetti di un devastante terremoto.

La narrazione è sempre la stessa: i “Poteri Forti” dispongono di una rete di satelliti in grado di lanciare potenti raggi laser, riconoscibili dalla forte luce e rumori stereotipati di esplosione, in grado di incendiare oggetti lontani o causare disastri naturali.

Ovviamente lo scopo dei Poteri Forti sarebbe il dominio della Terra, ovvero incutere terrore nella popolazione per la loro agenda.

Tutti questi casi sono bufale complottistiche.

Il ritorno dell’arma a raggi laser in Marocco

In tutti i casi si prende un video decontestualizzato (un’esplosione in Cile, il riflesso di una tenda in Turchia) e si esibisce l’immagine come prova dell’attacco di un misterioso fulmine, connesso alla leggenda dei raggi laser.

In questo caso la fonte originale è un video pubblicato su TikTok nel Maggio del 2020, un fotomontaggio satirico che ironizzava sul fatto che dopo la Pandemia da COVID19 probabilmente avremmo dovuto aspettarci un attacco alieno.

Peraltro lo sfondo della creazione digitale non era il Marocco, ma la città americana di Los Angeles.

Conclusione

Il presunto video dell’arma a raggi laser in Marocco contiene in realtà un video creato in CG nel 2020 ambientato a Los Angeles.

