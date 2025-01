No, non è vero che il ghiaccio marino antartico è aumentato del 17% e non dimostra le teorie noclima

Secondo svariati post diffusi sui social, come questo, il ghiaccio marino antartico è aumentato del 17% e questo dimostra le teorie dei negazionisti del cambiamento climatico.

Teorie che si basano sulla solita teoria del complotto per cui in realtà (e contrariamente ad ogni evidenza anche solo empirica…) il cambiamento climatico non esiste, gli eventi climatici nocivi visti in questi anni sono un’invenzione delle elite globaliste che governano segretamente il mondo, il clima non è mai stato migliore e i suddetti “Poteri Forti” hanno inventato tutto per lanciare una loro “agenda globale” che prevederebbe mangiare insetti, rinunciare alle automobili e ai vestiti e altre follie.

In realtà si tratta di un ragionamento infondato e legato a teorie del complotto

No, non è vero che il ghiaccio marino antartico è aumentato del 17% e non dimostra le teorie noclima

La massa di ghiaccio antartica sostanzialmente ha delle fluttuazioni nel tempo, all’interno del singolo anno (col picco a settembre) e in pochi anni.. Come un cuore insomma, palpita ingrandendosi e restringendosi, ma nel lungo periodo ogni restringimento è superiore all’ingrandimento.

Nel 1979 la superficie del ghiaccio marino antartico era di circa 18,5 milioni di chilometri quadrati. Secondo l’ultima misurazione Copernicus del 2022 siamo a 11 milioni a stento di km/q.

Ne avevamo già parlato ad Aprile, quando le teorie del complotto si basavano invece sul dato 2009-2019, millantando la presunta crescita. Ma nel 2019 eravamo a 11,17 Km/q, dopo una crescita nel 2015 seguita ad un tragico tracollo a “mazza da hockey” (vertiginoso tracollo seguito da leggeri aumenti seguiti da nuove perdite).

Secondo un un articolo pubblicato il 28 aprile 2021 dall’Osservatorio terrestre della Nasa, che cura pubblicazioni online per l’agenzia spaziale statunitense, il presunto aumento, dato da questi picchi, si aggira al massimo all’1%, e non al 17%, e localizzato sulla sola massa Antartica.

Massa che nel 2024, secondo fonte NASA è stata “del 30 per cento inferiore rispetto alla media di fine estate dal 1981 al 2010” ed è ridotta ai minimi storici per il terzo anno consecutivo.

Questo, nonostante un leggero rallentamento del processo tutt’ora in atto. Ma un leggero rallentamento non è abbastanza: senza misure correttive ci incamminiamo di anno in anno in un record negativo che, comprendendo nel conto anche il ghiaccio marino globale dipinge un quadro a tinte fosche.

Si tratta quindi di statistiche alterate e decontestualizzate per fornire un dato falsato e una teoria del complotto infondata.

