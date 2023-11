La ruota si ferma su Armando Incarnato morto: pessimi titoli sulla figura di ‘Uomini e donne’

Ormai basta un semplice post sui social per scatenare gli avvoltoi del clickbait, come abbiamo registrato oggi a proposito delle voci su Armando Incarnato morto. Uno dei volti recenti più noti di “Uomini e donne”, infatti, nella percezione di tanti utenti sarebbe passato a miglior vita per cause ignote. Tutto falso, anche se a differenza di quanto riportato non molto tempo fa a proposito di Tina Cipollari (altra figura importante della trasmissione che abbiamo trattato con un altro articolo), qui occorre più correttamente parlare di “acchiappaclick“.

Oggi si parla di Armando Incarnato morto: evitabili titoli sulla figura di ‘Uomini e donne’

Dunque, senza soffermarsi troppo in inutili giri di parole, possiamo dire che oggi la ruota si sia fermata su Armando Incarnato morto. Già, perché da tempo ormai è come vivere in una giostra, aspettando di capire quale personaggio più o meno famoso sarà il prossimo a ritrovarsi al centro di fake news o titoli acchiappaclick. Ed è effettivamente quello che è capito oggi, alla luce di pessimi titoli sulla figura di ‘Uomini e donne’ che hanno creato non poca apprensione tra i fan.

Certo, parliamo di un personaggio che, per i suoi modi e per alcune sfaccettature del carattere mostrato in questi mesi non risulti certo amato da tutti, ma questo non giustifica in alcun modo la pubblicazione della sua foto con testi che lasciano pensare al peggio. Il “malinteso” su Armando Incarnato morto, se così vogliamo chiarmarlo, nasce da un suo post social con il quale saluta una persona venuta a mancare. Ad oggi, non ci sono elementi per stabilire di chi si tratti e quanto fosse a lui vicina.

Di sicuro, però, possiamo smentire tutte le voci riguardanti Armando Incarnato morto. Il personaggio diventato famoso grazie alla trasmissione “Uomini e Donne” di Maria De Filippi gode di ottima salute.

