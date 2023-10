Tormentone su Tina Cipollari morta ed uccisa oggi: la solita bufala in Italia

Si continua a parlare di Tina Cipollari morta, addirittura uccisa secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando sul web da diversi giorni. Una bufala storica, che almeno in buona parte ricorda quella che abbiamo trattato sul nostro sito anche in settimana. La questione continua ad essere calda, anche perché la trasmissione in cui appare quotidianamente, vale a dire “Uomini e Donne”, è registrato e di conseguenza innesca dei dubbi tra coloro che tendono a credere ad ogni post dato in pasto ai social.

Non si placano le voci su Tina Cipollari morta ed uccisa oggi: ancora una bufala in Italia

Fondamentalmente si tratta di una bufala, anche se siamo stati molto tentati ad utilizzare la mascherina con “acchiappaclick“. Già, perché la storia non nasce dal nulla, ma da una sua vecchia intervista che evidentemente ha dato lo spunto a chi ha cercato click facili in queste ore. Il tormentone su Tina Cipollari morta ed uccisa oggi, in sostanza, non è la solita fake news in Italia. L’antefatto nasce dall’apparizione del noto voto della trasmissione condotta da Maria De Filippi a Pechino Express.

Parlando ad alcuni giornali di quella particolarissima esperienza, lei stessa aveva dichiarato quanto segue: “La scalata del vulcano Pucaya in Guatemala, ad esempio, mi ha quasi letteralmente uccisa“. Come spesso accade in situazioni del genere, qualcuno ha preso la frase in questione e ci ha ricapato dei titoli che hanno indotto tanti italiani a pensare al peggio. Le cose non stanno così, vista che la donna è viva e vegeta da quello che ci risulta.

Occhio a quello che leggete sui social, dunque, in quanto la storia relativa a Tina Cipollari morta ed uccisa oggi, a conti fatti, è la solita bufala in Italia che sta traendo in inganno diversi utenti da alcuni giorni a questa parte.

