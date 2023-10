Voci su Tina Cipollari morta oggi, ma è l’ennesima bufala riguadante ‘Uomini e Donne’

Diamoci un taglio con Tina Cipollari morta oggi. Nella giornata odierna sta prendendo piede sui social una bufala dettata dal solito titolo ingannevole e che riguarda la morte di Tina Cipollari. Si parla in realtà di addio alla storica opinionista di Uomini e Donne, facendo insomma credere come sia passata a miglior vita. Non è una novità doversi imbattere in titoli di questo genere che poi non fanno altro che creare fake news.

Prendono piede rumors su Tina Cipollari morta oggi, ma è la solita bufala che coinvolge ‘Uomini e Donne’

Del resto, mesi fa la stessa fake news ha coinvolto Gemma Galgani di “Uomini e Donne”. Questa volta è toccato a Tina Cipollari essere al centro di questo trend, ma chiaramente l’opinionista di Uomini e Donne non è assolutamente morta. L’addio a Tina Cipollari comparso su alcuni siti fa più che altro riferimento alla possibilità che la simpatica mattatrice del pomeriggio di Canale 5 possa essere fatta fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi.

C’è stato quindi il solito malinteso dettato da un titolo piuttosto ambiguo e purtroppo quando ci si sofferma ad esso spesso si incappa in interpretazioni errate. La morte di Tina Cipollari è una bufala a tutti gli effetti, ma anche la possibilità che lasci Uomini e Donne è attualmente una notizia falsa. Come di consueto continueremo a vederla nel programma di successo di Maria De Filippi, con i suoi commenti divertenti e le scenette trash con Gemma Galgani.

Tina Cipollari non è morta e non lascerà Uomini e Donne, fate quindi attenzione a qualche commento a riguardo che sta prendendo piede in queste ore sui social, si sta solo diffondendo una notizia falsa. Come sempre in questi casi è opportuno andare oltre al titolo, perché spesso il contenuto dell’articolo risulta essere ben diverso da come appare. Creare malintesi e fake news è molto semplice, ma chiaramente la viralità di una determinata notizia è data dalla condivisione.

Se quindi si stronca sul nascere la bufala, ecco che non avrà seguito. Consigliamo sempre di approfondire l’argomento di un articolo, senza soffermarsi in modo esclusivo al titolo. La notizia dell’addio a Tina Cipollari è un esempio lampante di come purtroppo sta funzionando in questo periodo il mondo del web. Insomma, stop ai rumors su Tina Cipollari morta in vista di “Uomini e Donne”.

