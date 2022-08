La Ronzulli dice di sì al rigassificatore, la politica le spiega a cosa serve: questo uno dei frutti della campagna elettorale presente. Accesa, rovente, spesso legata ai temi cardine dei mesi in corso. Immigrazione da un lato, e guerra dall’altro.

E tra i temi della guerra c’è il problema del gas russo, e la faticosa ricerca di alternative. Licia Ronzulli, Forza Italia, ha le idee chiare sull’argomento ma una grafica decisamente poco chiara, definita dagli interpreti una gaffe.

Questa

Post precisato con una didascalia

Ovviamente il treno di pensiero, esplicato dopo un blocco delle risposte dovuto ai fraintendimenti sul tema (comprensibili data la redazione della grafica, oseremmo dire) è diverso da quello che sembra nella grafica.

Come infatti hanno spiegato Carlo Calenda (Azione) e Luciano Capone (giornalista, il Foglio), effettivamente il senso che chiunque darebbe a quella grafica è che il rigassificatore serva a “estrarre gas naturale nazionale”, ponendo i due predicati in rapporto di subordinazione.

I rigassificatori non sono trivelle. Non estraggono gas. Le trivelle sono quelle che volevate bandire nel 2016. Poche idee ma confuse. https://t.co/XZkbGqgTSj

Licia Ronzulli, capolista di Forza Italia al Senato in Lombardia e Puglia, nonché candidata in Piemonte, pensa che i rigassificatori servano a estrarre gas nazionale e a ridurre le importazioni. La campagna elettorale più scadente di sempre. pic.twitter.com/7vLpnmReye

Torna sull’argomento l’interessata, chiedendosi “cosa c’è di non chiaro in quello che ho scritto”, e rispondendosi “nulla”

Cosa c’è di non chiaro in quello che ho scritto? Nulla. Ma è più facile per la sinistra attaccarmi per una grafica non indovinata, che rendere conto di decenni di errori e di concessioni all’ideologia dei “no” che ha condannato l’Italia alla dipendenza energetica. pic.twitter.com/Vo3BtXoDuy

— Licia Ronzulli (@LiciaRonzulli) August 26, 2022