La RAI considera riprovevoli le parole del Professor Orsini: i possibili scenari da domani

Arrivano aggiornamenti importanti direttamente dai vertici RAI, per quanto concerne le recenti uscite del Professor Orsini durante l’ultima puntata di CartaBianca. Affermazioni precise del docente, a detta del quale è preferibile vedere bambini ucraini sotto dittatura e non sotto le bombe, che non a caso hanno innescato pesanti polemiche. Anche un diverbio con la conduttrice, Bianca Berlinguer. Con queste premesse, il giorno dopo è arrivata la prima condanna da parte del direttore di RAI 3, come vi abbiamo riportato con un articolo dedicato.

La RAI conferma l’opinione sulle “riprovevoli” parole del Professor Orsini

Cosa è successo in queste ore? Il Giornale afferma di aver visionato un documento che, a conti fatti, apre nuovi scenari per il Professor Orsini, ma in generale anche sul modo in cui verrà trattata la guerra in Ucraina nel corso delle prossime settimane. Tutto nasce dalla chiara presa di posizione del direttore delle relazioni istituzionali della tivù di Stato, Luca Mazzà, essendosi rivelata necessaria una risposta all’interrogazione presentata dal membro della Commissione di Vigilanza Rai, Andrea Romano.

La RAI, per farvela breve, conferma di considerare “affermazioni riprovevoli, assolutamente incondivisibili” le parole riportate in precedenza e pronunciate dal Professor Orsini. L’appuntamento di domani è molto importante e potrebbe determinare decisioni anche a proposito del Professor Orsini, visto che la commissione di vigilanza Rai avrà il compito di valutare la risoluzione sulla presenza degli opinionisti nei programmi della Rai. Si tratta di una richiesta concepita di recente dal presidente Alberto Baracchini, soprattutto per le trasmissioni che trattano il conflitto in Ucraina.

Ad esempio, si deciderà se privilegiare le ospitate gratuite, ma anche una certa alternanza di voci che potrebbe generare meno presenze per il Professor Orsini. Sia nel corso di CartaBianca, sia in occasione di altre trasmissioni. Ancora, è altamente probabile che da questo momento siano invitate solo persone con una reale competenza ed un background solido sul tema.

