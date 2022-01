La protesta dei camionisti italiani per i colleghi canadesi è una bufala riciclata

La premessa è la protesta “Truckers for Freedom”. Riunione di camionisti in Canada, cosa che desta non poche preoccupazioni, derivata dal fatto che anche ai camionisti che prestano servizio nelle tratte tra USA e Canada sarà richiesta certificazione vaccinale.

Con una stima dei camionisti vaccinati tra l’80% e il 90%, il rischio di infiltrazioni estremistiche e di partecipazione di soggetti non legati all’industria dei trasporti è definito alto.

Quanto non lo sappiamo: ma il rischio di riciclo delle bufale e partecipazioni solo virtuali è già certo.

Ci è stato segnalato un Tweet con un filmato della “protesta dei camionisti italiani”.

Un cattivo biglietto da visita sulla solidarietà presunta di ambo i paesi, dato che il video è tratto da una nota fake news novax che cercò di occultare il fiasco della protesta nostrana.

Quella che, ricorderete, avrebbe dovuto fermare le strade e rubare il Natale ai bambini e non riuscì neppure ad aumentare gli ordinari ingorghi statali.

Il video in questione ritrae infatti un raduno di autotrasportatori a Carmagnola per la tradizionale festa di San Michele.

