Esultano per traffico su autostrada A4, ma non è per lo sciopero dei camionisti del 27 settembre

I social stanno esplodendo in queste ore, in riferimento al traffico che è stato riscontrato sull’autostrada A4 nella giornata di lunedì. Il video in questione, registrato in direzione opposta rispetto al senso di marcia del guidatore, ci mostra in effetti una lunga coda che a detta dell’utente sarebbe stata originata dallo sciopero dei camionisti del 27 settembre. La protesta, annunciata soprattutto su Telegram, TikTok e Facebook, come riportato in mattinata, non ha fatto registrare il seguito che qualcuno si aspettava.

Il malinteso sul traffico in autostrada A4, ma non è per lo sciopero dei camionisti del 27 settembre

Il problema, a questo punto, si pone con la cattiva interpretazione di immagini e di situazioni che si potrebbero creare in queste ore lungo le nostre autostrade. Morale della favola? Qualsiasi incolonnamento viene associato al possibile sciopero dei camionisti del 27 settembre contro il green pass. E poco importa se il traffico registratosi sull’autostrada A4, come quello che stiamo prendendo in esame ora, dipenda da ben altre ragioni.

Qualche prova a supporto di quello che stiamo dicendo? In primo luogo, gli aggiornamenti in tempo reale sul traffico riscontrato sull’autostrada A4 oggi 27 settembre ci parlano di cause differenti rispetto al presunto sciopero dei camionisti. Potete consultare il bollettino fresco per farvi un’idea più precisa sotto questo punto di vista. Aggiungiamo, poi, che a partire da oggi a detta di Autostrade risulti ufficiale la chiusura dell’uscita di Seriate, che sta creando non pochi problemi alla circolazione su questo tratto.

Secondo alcune testimonianze che abbiamo raccolto, il traffico sull’autostrada A4 dipenderebbe soprattutto dalla suddetta chiusura. Resta il fatto che il fantomatico sciopero dei camionisti previsto oggi 27 settembre non abbia creato i presupposti per segnalazioni specifiche da parte di Autostrade. Quando ci sono proteste, e questo va ribadito ai complottisti, le motivazioni dei rallentamenti vengono rese esplicite. Dunque, nessuna omissione da parte dei poteri forti in riferimento a questo post.

