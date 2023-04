Ci è stata nuovamente segnalata una presunta citazione di Santori sul “matrimonio gay argine al femminicidio”. Ancora una volta vi dobbiamo spiegare che l’onere della prova non funziona al contrario.

Se voi dichiarate che qualcuno ha detto qualcosa, non basta dire “E io lo dico e devi provarlo perché è vero”. È falso finché non provi sia stato detto.

E di questa frase non vi è alcun riscontro da nessuna parte.

La presunta citazione di Santori sul “matrimonio gay argine al femminicidio”

La frase ci è stata infatti segnalata come post del 30 Giugno 2022 su Facebook, punteggiata dal disclaimer un po’ “paracu*o”: “Ma potrebbe essere un fake”.

Risalendo all’indietro arriviamo ad un Blog che dichiara di aver ricevuto “la screen da Facebook” in data 26 Giugno 2022.

Poi il vuoto fino a due avvistamenti recenti negli ultimi due giorni che ripetono la stessa “card”, il formato con la “testa” di Santori associata alla frase.

Frase che, al pari dell’apocrifo di Pertini sulle mazze e bastoni, delle frasi di Einaudi appioppate ad Elly Schlein e di svariati altri casi da noi censiti, sono semplicemente apparse dal nulla senza alcuna fonte tale a far ritenere che il personaggio di turno l’abbia mai detto.

La situazione è speculare all’allucinazione collettiva per cui ancora oggi c’è gente che spergiura di aver sentito Pertini, “durante un famoso discorso per la pace”, sbracciarsi e urlare come un cavernicolo con la bava alla bocca che era dovere del popolo picchiare i politici con mazze e pietre senza avvedersi del grottesco paradosso.

Semplicemente la frase non è esistita prima delle sue apparizioni social, e non esiste dopo.

Conclusione

La presunta citazione di Santori sul “matrimonio gay argine al femminicidio” è una “card” priva di alcuna fonte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.