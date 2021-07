La Polizia toglie il casco durante la manifestazione ‘no green pass’: il malinteso per i NoVax

La Polizia toglie il casco nel corso della manifestazione ‘no green pass’, in relazione a quanto avvenuto ad esempio a Milano e a Firenze. Il malinteso prende piede tra i NoVax, che stanno trasmettendo un messaggio sbagliato sui social. Un gesto conosciuto e con un significato ben preciso tra le Forze dell’Ordine, che tuttavia sta creando come al solito una non corretta interpretazione. Cerchiamo di capire come siano andate le cose nella giornata di sabato, dopo aver analizzato un altro tema delicato come la presenza di Forza Nuova a Roma questa mattina.

La Polizia toglie il caso durante la manifestazione ‘no green pass’: un gesto male interpretato

Sostanzialmente, in tanti ricondividono video come quello che trovate a fine articolo, affermando chiaramente quanto segue: “La Polizia toglie il caso durante la manifestazione ‘no green pass’ come forma di solidarietà“. Il malinteso si è creato nel corso della stessa manifestazione, considerando che i partecipanti, stando ai filmati diventati virali, hanno commentato il gesto come forma di solidarietà. Al contempo, ancora oggi c’è confusione sulla natura di un gesto molto più frequente di quanto si possa pensare.

Dagli ambienti delle Forze dell’Ordine, infatti, fanno sapere che la decisione di togliere il casco non voglia dire che la Polizia sia d’accordo con le ragioni della protesta, ma è un gesto frequente durante le manifestazioni non particolarmente tese. Un segno distensivo, insomma, affinché non si venga a creare un clima più teso di quello che si sta vivendo in quel momento. Ci sono diversi precedenti in merito che confermano questa tesi, come riportato a suo tempo da Il Secolo XIX.

Ancora, lo stesso era avvenuto nel 2016 durante una manifestazione sull’Ilva, con il gesto delle Forze dell’Ordine necessario per avere un dialogo e per mantenere un clima non teso. Dunque, la Polizia toglie il caso durante la manifestazione ‘no green pass’, ma le nostre indagini ed alcuni fatti del passato evidenziano che la scelta non comporti il matrimonio tra le idee della protesta e quelle dei poliziotti.

