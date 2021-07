Guidata da Forza Nuova e Castellino la manifestazione no green pass di Roma: rischia l’arresto

Ci sono un paio di elementi importanti da prendere in esame oggi 25 luglio, a proposito della manifestazione no green pass che si è tenuta ieri a Roma sotto la guida di Forza Nuova e del suo leader Castellino. Dopo aver analizzato in tutte le salse un messaggio audio pieno di assunti errati in queste ore, considerando che il vocale ha guidato alcuni slogan nelle città in cui si è protestato contro la certificazione verde, ci sono alcuni dettagli rilevanti che dobbiamo approfondire questa mattina.

Forza Nuova e Castellino al comando della manifestazione no green pass di Roma

Il video che trovate a fine articolo è di Fanpage e, a conti fatti, testimonia la presenza di Forza Nuova e Castellino in occasione della manifestazione no green pass di Roma. Il soggetto in questione, oltre ad aver dato inevitabilmente una sorta di impronta politica all’evento, non poteva trovarsi lì ed ora rischia l’arresto. Basti pensare a quanto dichiarato da lui stesso, avendo confermato di essere sotto sorveglianza speciale, e a quanto riportato da Adnkronos ad inizio 2021.

Forza Nuova, infatti, in questo momento storico non può essere guidata da Castellino in occasione di appuntamenti come la manifestazione no green pass che è stata organizzata ieri a Roma. Lo status di “sorveglianza speciale” prevede che non possa partecipare a “pubbliche riunioni senza il preventivo assenso dell’autorità competente”. Avendo violato questa disposizione, ora l’uomo rischia l’arresto da uno a cinque anni.

Queste, almeno, le disposizioni che sono state ufficializzate mesi fa nel momento in cui è stata comunicata la decisione a Castellino. Difficile prevedere quali saranno le conseguenze pratiche per lui dopo essere intervenuto alla manifestazione no green pass di Roma nella giornata di sabato. Il provvedimento per il leader di Forza Nuova era scattato dopo aver preso con ruolo attivo, il 27 ottobre scorso, alla manifestazione in piazza del Popolo contro le norme Covid. Inneggiando alla disobbedienza.

