La nuova “dedica” di Valentina Nappi sul lato B dei sovranisti a trazione meloniana

Possibile frecciata di Valentina Nappi a chi sostiene lo schieramento politico di Giorgia Meloni. Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano ed i diversi partiti stanno cercando di portare acqua al proprio mulino con slogan e manifestazioni varie che chiaramente sono oggetto di discussione per i cittadini italiani, ma sono anche personaggi più o meno conosciuti del mondo dello spettacolo ad esporsi a riguardo sui vari social. L’ultima ad aver creato un po’ di scompiglio è stata Valentina Nappi, pornostar italiana che spesso si è espressa sui social in maniera alquanto schietta e mostrandosi più volte contraria al “politicamente corretto””.

L’ultima uscita di Valentina Nappi sul lato B dei sovranisti a sostegno di Giorgia Meloni

Non la prima uscita del genere da parte sua, considerando quanto vi abbiamo riportato in passato. Bersaglio di Valentina Nappi è stato questa volta il Centrodestra, seppur non sia stato nominato dall’attrice hard in modo diretto. Le sue parole su Twitter però hanno fatto non poco rumore, evidenziando come tutti quei valori sbandierati dai politici, sulla famiglia, la cristianità e la patria in realtà non sono realmente praticati, visto che si parla di personaggi divorziati, di evasori fiscali e di cattolici per convenienza.

Le parole di Valentina Nappi sono state espresse con un tono a dir poco polemico e lo ha fatto attraverso il suo account Twitter, riscuotendo tantissimi consensi. Pur non menzionando in maniera diretta il Centrodestra, si evidenzia una nota più che polemica proprio nei riguardi dei valori conservatori espressi durante questa campagna elettorale dai maggiori esponenti politici filo meloniani. Un riferimento a ciò che aveva dichiarato Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e figlia di un dirigente di Forza Nuova che si era espressa con tali parole: “Mi vergognerei se avessi una madre come la Cirinnà, Dio, Patria, Famiglia sono i miei valori”.

Insomma Valentina Nappi ha voluto proprio evidenziare, a sua detta, l’ipocrisia di queste persone che predicano bene parlando di Dio, Patria e Famiglia, ma razzolano male. Tra l’altro la frase della Venezi è stata usata come slogan anche dai Fratelli d’Italia sui propri profili social, generando non poche polemiche a riguardo. Da qui al 25 settembre, giorno delle elezioni, ci saranno senza dubbio tante altre polemiche.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.