“Non si può dire più niente”: questa locuzione esce dal mondo delle battute e diventa una triste realtà del complottismo quando una battuta nella trasmissione Top Gear diventa prova della “cospirazione delle scie chimiche”.

Parliamo di uno spezzone del 2010, dove il presentatore della nota trasmissione di divulgazione scientifica presenta i test di lancio di un missile spaziale.

E che i nostri amici complottisti hanno deciso essere una prova della cospirazione delle scie chimiche, la teoria secondo cui i poteri forti spargano sostanze misteriose nell’ambiente per manipolare il clima, spesso con effetti contraddittori da fake news a fake news.

“La NASA sta giocando a fare Dio”, presunte scie chimiche senza contesto

Nel video il conduttore Jeremy Clarkson descrive il test, lamentandosi del forte rumore definito come in grado di assordare tutti i presenti, lui stesso compreso (ma ovviamente non è rimasto davvero sordo, studiate le metafore e le figure retoriche), focalizzandosi sulle virtù del combustibile missilistico.

Una miscela di ossigeno e idrogeno che, ovviamente, in quelle grandi quantità libera come sottoprodotto una grande quantità di vapore acqueo che, ripetiamo metaforicamente e scherzosamente viene descritta come una pioggia sugli abitanti locali e come un atto divino.

Quando si tratta semplicemente dell’ossigeno e idrogeno rilasciati dal test di un missile spaziale, e nulla di più.

Sappiamo quindi che i notutto non comprendono le figure retoriche, e torniamo alla base della teoria delle scie chimiche: la confusione, spesso in assoluta malafede, tra scie di condensazione prodotte dai motori degli aviogetti e presunte “sostanze misteriose rilasciate dagli aerei”

Conclusione

Il video in cui un uomo accusa la NASA di “giocare a fare Dio” e far piovere è il giocoso video di un episodio di Top Gear in cui il conduttore Jeremy Clarkson descrive il test di un razzo aerospaziale, esagerando giocosamente il rilascio di vapori di condensazione.

