La metamorfosi di Angela da Mondello: positiva, ProVax e bufera nel suo account

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul caso di Angela da Mondello, la nota siciliana finita al centro di un caso durante l’estate 2020 per aver dichiarato in tv che non ci fosse Covid lì in spiaggia, dove si trovava al momento dell’intervista. Persona diventata famosa per la nota frase “non ce n’è Coviddi”, al punto da diventare icona dei negazionisti prima e dei NoVax poi. Dopo il report dei giorni scorsi, in merito all’annuncio sul padre positivo e sul suo appello a vaccinarsi, occorre evidentemente tornare sull’argomento.

Ora Angela da Mondello è positiva, ma anche ProVax

Di recente, infatti, Angela da Mondello ha lasciato intendere all’interno del suo profilo Instagram di essere positiva. Con ogni probabilità è stata contagiata dal padre, ma al momento entrambi risultano asintomatici. Per fortuna. Altro dettaglio rilevante, considerando anche le motivazioni per le quali la donna è diventata famosa in Italia, con relative ospitate in tv, riguarda il suo approccio sul tema dei vaccini. Altro aspetto che, evidentemente, ha innescato non pochi insulti nei suoi confronti.

Contrariamente a quanto si potesse immaginare, infatti, ora Angela da Mondello è assolutamente ProVax. Insomma, un cambio di approccio evidente e chiaro, che non a caso ha innescato ulteriori polemiche sulla sua figura. Lei prende atto degli insulti delle ultime ore, giunti sia da coloro che sono a favore dei vaccini (avendo in qualche modo fomentato un approccio negazionista alla pandemia con la sua famosa frase), sia dai NoVax, che ora si sentono in qualche modo traditi dai recenti appelli.

Situazione, quella che si è venuta a creare attorno ad Angela da Mondello, che la dice lunga sulla profonda contrapposizione che esiste in Italia tra persone a favore e contro il vaccino Covid. A lei e a suo padre, in ogni caso, l’augurio che il tampone possa essere negativo nel più breve tempo possibile.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.