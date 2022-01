Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello cambia idea su tutto. Nelle sue ultime storie pubblicate su Instagram e riprese dalle testate nazionali, la signora di “Non ce n’è coviddi” ha raccontato che il virus Sars-CoV-2 di cui in passato ha negato l’esistenza ora ha colpito la sua famiglia. Nello specifico, suo padre è risultato positivo e ora si trova in quarantena. Fortunatamente per lui, è asintomatico.

Angela da Mondello, in circa due anni di triste notorietà, ha dunque cambiato il suo pensiero. Lo leggiamo chiaramente nelle storie di Instagram nelle quali, oltre a rispondere agli hater che le augurano di contrarre il Covid-19, lancia anche un piccolo appello.

Con tutto ciò vi esce sempre cattiveria dalla mente noi siamo tutti vaccinari (sic!) e con tutto ciò il Covid è venuto anche nelle nostre case io dico vacciniamoci poi ognuno è libero di pensare come vuole per che’e giusto rispettare le proprie ide una sola cosa vi dico mettetevi il Rosario nelle meni e pregate ansi che essere così cattivi ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria.

Angela da Mondello cambia idea, dunque, e consiglia a tutti di vaccinarsi “poi ognuno è libero di pensare come vuole”, aggiunge.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.