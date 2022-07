La lite tra Mentana e Renzi su Dadone nasce da un grosso malinteso

A volte in tv basta poco per creare una discussione basata su un malinteso, come avvenuto nel corso delle ultime ore tra Enrico Mentana e Matteo Renzi. Dopo i chiarimenti legati al contagio da Covid del conduttore, come riportato a suo tempo sul nostro sito, abbiamo un altro elemento da prendere in considerazione, visto che tra i due c’è stato un botta e risposta sfuggito dalla corretta interpretazione del pubblico. Soprattutto sui social, dove è molto facile partire per la tangente senza approfondire.

Come è nato il botta e risposta tra Mentana e Renzi

In particolare, parlando di eventuali sostituzioni nella squadra di governo, Matteo Renzi ha fatto sapere durante l’intervista condotta dall’inviata di Enrico Mentana cosa farebbe se si trovasse al posto di Draghi. A prescindere dal discorso relativo alle sua dimissioni. Come si nota dal sito ufficiale di LA7, ad un certo punto l’ex Premier ha scelto un approccio sarcastico alla questione: “Impatto Dadone importante, se si dimette crolla Wall Street”.

Insomma, il numero uno di Italia Viva ha ironizzato sul ruolo marginale di alcuni personaggi che, a suo modo di vedere, non sarebbero indispensabili nell’attuale Esecutivo. Dichiarazioni che hanno innescato la risposta del direttore del tg La7, il quale, senza troppi giri di parole, ha replicato con un raffronto ed un parallelismo focalizzato sul precedente governo: “Se le avessero detto lo stesso di Bonetti e Bellanova”.

Il video del confronto tra Renzi e Mentana è stato pubblicato anche da Il Corriere, con il giornalista che successivamente ha chiarito un aspetto importante. Le sue parole, infatti, non erano dirette a Bonetti e Bellanova per colpire loro in modo diretto, ma per far capire a Renzi che sia inutile ironizzare su figure che non hanno avuto grandissima importanza nelle squadre di governo. L’ex sindaco di Firenze ha risposto facendo presente che loro hanno avuto quantomeno il coraggio di dimettersi.

