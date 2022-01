Assente Enrico Mentana su LA7: che fine ha fatto e chiarimenti sulla malattia da Covid

Pare siano necessari alcuni chiarimenti per tutti coloro che si chiedono “che fine ha fatto Enrico Mentana“. Il noto giornalista, ormai volto storico di LA7, è assente dal grande schermo da oltre una settimana, al punto che in molti si pongono domande sulle sue condizioni di salute. C’è chi ipotizza addirittura una malattia da Covid, ma come avvenuto alcuni mesi fa, quando abbiamo riportato la sua presa di posizione a proposito della presunta sospensione dall’Ordine dei Giornalisti, riteniamo opportuno chiarire dei concetti.

Ancora assente Enrico Mentana su LA7: che fine ha fatto e precisazioni sulle voci riguardanti la malattia da Covid

Andiamo con ordine. Se da un lato è vero che questa settimana risulti ancora assente Enrico Mentana su LA7, allo stesso tempo occorre essere prudenti e non sbilanciarsi nel chiedersi che fine ha fatto. Già, perché come sempre avviene in queste circostanze, diventano fondamentali tutti i chiarimenti del caso per chi parla superficialmente di una possibile malattia da Covid. Basti pensare a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano la scorsa settimana.

A tal proposito, viene citato quanto affermato in diretta tv dalla collega Alessandra Sardoni, che fa sì riferimento a questioni Covid, senza citare in alcun modo una possibile malattia per il giornalista. Analizziamo meglio il virgolettato in questione, per contestualizzare meglio i fatti:

“Buonasera a tutti. Come vedete sostituisco Enrico Mentana, spero degnamente. Il direttore è stato fermato dalle normative anti-Covid, che ovviamente rispettiamo”.

Dunque, se vi state chiedendo che fine ha fatto Enrico Mentana, è possibile che la sua sia una sorta di quarantena, o un isolamento fiduciario. Qualora fosse positivo, è probabile che il giornalista sia asintomatico, anche perché di recente da LA7 hanno fatto sapere che il 24 gennaio dovremmo vederlo regolarmente al suo posto.

Insomma, stop alle speculazioni e alle voci incontrollate sulla malattia da Covid per Enrico Mentana. Probabile che nel giro di pochi giorni torni in sella e sui teleschermi, alla conduzione del TG di LA7.

