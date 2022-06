La ISS riprende una flotta di UFO, e noncielodikono

Esistono, e queste immagini arrivano direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Se Mulder e Scully ci hanno insegnato che “I want to believe” è uno state-of-mind, se Vasco Rossi aveva anticipato questi discorsi in Sballi Ravvicinati del Terzo Tipo, se lo space-rock è un sottogenere del rock con il quale gli artisti si mettono direttamente in contatto con gli inquilini di Marte, ora abbiamo la prova: un video in cui la ISS riprende una flotta di UFO e ci sbatte le immagini in faccia.

Lo sostengono gli autori del sito Ray Misterios, che in un articolo del 10 maggio 2022 hanno dimostrato che il 6 maggio 2022 la Stazione Spaziale Internazionale ha catturato un’intera flotta di UFO.

La flotta UFO passa la stazione spaziale, 6 maggio 2022. Stavo guardando la telecamera dal vivo della stazione spaziale della NASA quando ho deciso di guardare indietro al loro archivio di video indicizzati. Ho trovato una flotta di UFO in un video di 48 ore fa

Per verificare l’autenticità della notizia dobbiamo sapere che i video della ISS sono ospitati presso la piattaforma IBM e restano disponibili per 48 ore. I colleghi di AFP Fact Check hanno fatto in tempo a rintracciare la versione archiviata del video che interessa la nostra analisi, che troviamo a questo indirizzo.

Il video risulta essere stato registrato alle ore 16:10:35 GMT-5 di giovedì 5 maggio. In quell’orario la ISS si trovava sulla costa orientale dell’America del Sud, più precisamente in una zona al largo dell’Argentina.

Per avere una risposta, AFP Check ha contattato il NASA Earth Observatory che suggerisce che i puntini luminosi sono barche da pesca, che si muovono di notte usando le luci perché la fonte luminosa attira i pesci. Un esempio ci viene fornito dalla stessa redazione che pubblica la foto di un peschereccio per calamari.

L’Osservatorio, inoltre, fa notare che in altre occasioni le riprese notturne su zone percorse dai pescherecci hanno dato un risultato simile.

