La gomma da masticare resta nell’organismo per sette anni? Assolutamente no

La leggenda metropolitana per cui la gomma da masticare resta nell’organismo per sette anni è la stretta parente di quella che vuole le chewing gum fatte di materia vile come il grasso di topo o la Red Bull fatta di spremuta di gonadi del toro.

Una autocosciente stupidaggine raccontata sovente ai bambini, che non conoscono di meglio, per disaffezionarli al vizio di ruminare gomme.

In realtà per quanto sia possibile patire gli effetti della costipazione a causa delle gomme da masticare, bisognerebbe, come ricorda la Mayo Clinic, masticarne enormi quantità, cosa avvenuta in rari casi pediatrici. Enfasi su rari.

Una gomma da masticare imperitamente inghiottita, al pari del chicchi di popcorn non “esplosi” e delle fibre indigeribili attraverserà l’apparato digerente per fuoriuscire con le feci in pochi giorni, non certo anni.

Le gomme da masticare sono concepite per essere atossiche: salvo in quei rari casi citati, non vi dovrebbero creare problemi.

