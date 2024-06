La doppia malattia di Marco Columbro ed Umberto Tozzi farlocca rispolvera oggi dei problemi

Occorre fare i conti con la doppia malattia di Marco Columbro ed Umberto Tozzi farlocca, che a conti fatti oggi ci ripresenta dei problemi che sembravano superati. Sta circolando su Facebook un post con un’immagine di Marco Columbro, noto conduttore che per anni ha lavorato in tv insieme a Lorella Cuccarini, con la didascalia “Ciao Marco”.

Duplice malattia di Marco Columbro ed Umberto Tozzi finta: ritornano oggi dei problemi ormai datati

Vicenda che tra le altre cose abbiamo trattato ieri con un altro contributo a tema. Immediatamente si è diffusa la fake news della morte di Marco Columbro, anche perché non c’è altra interpretazione ad un’immagine di questo genere. Non è la prima volta che Columbro si ritrova a fare i conti con una bufala di questo tipo, anzi ultimamente sembra essere bersagliato da questo punto di vista.

Qualche anno fa infatti è stato colpito da un ictus e questo ha fatto sì che fosse costantemente al centro di notizie riguardanti la morte. Quest’oggi è spuntata un’altra bufala sulla morte di Marco Columbro proprio per colpa di questo post che sta circolando principalmente su Facebook.

In realtà si tratta del solito escamotage adottato da alcuni blog per attrarre gli utenti sulla notizia in questione, riguardante in questo caso Marco Columbro, ma che ovviamente può essere approfondita solo cliccando sull’apposito link. Pensando che Marco Columbro sia effettivamente morto, gli utenti poi si ritroveranno a cliccare il link per scoprire qualcosa in più a riguardo.

Chiaramente non tutti approfondiscono la cosa e pensano solo a condividere il post, diffondendo in questo modo la fake news. In realtà la notizia poi verte come sempre sull’assenza dalla tv da parte del noto conduttore che è stato per tantissimi anni uno dei più apprezzati di Mediaset. Si parla di un’intervista in cui Columbro spiega che, da quando si è ritrovato a dover lottare con questo ictus, non è stato poi preso più in considerazione dal mondo della televisione.

Un’assenza quindi non voluta dal conduttore, ma bensì da chi si occupa delle varie reti televisive. Sta di fatto che Marco Columbro sta bene, non ha avuto conseguenze particolari dopo l’ictus ed invece si ritrova ad essere spesso considerato morto in queste bufale che circolano sui social. Qualcosa di simile è avvenuto di recente con Umberto Tozzi, che ha effettivamente superato problemi di salute non indifferenti. Questo, però, non giustifica la diffusione di contenuti palesemente acchiappaclick.

Dunque, un trend social da archiviare in fretta sulla doppia malattia di Marco Columbro ed Umberto Tozzi tornata a galla oggi 6 giugno.

