Ci ripresentano Marco Columbro morto oggi: tra addio, malattia e malintesi

Ci sono nuove ondate di post, in questi minuti, a proposito di Marco Columbro morto. Un altro personaggio noto al grande pubblico che, spesso e volentieri, si ritrova al centro di fake news, o quantomeno post acchiappaclick che alimentano la preoccupazione di coloro che hanno a cuore le sue sorti. E così, oggi 5 giugno occorre fare il punto della situazione affinché non vengano ulteriormente diffuse notizie non veritiere sul suo conto. Del resto, alcune realtà editoriali hanno ormai deciso di non aver rispetto di nessuno pur di racimolare qualche click.

Sta tornando la voce su Marco Columbro morto oggi: errori su addio, malattia e malintesi vari

Situazione simile rispetto a quella che abbiamo preso in esame ad aprile con un altro pezzo. Del resto, tutto ruota attorno ad una vecchia intervista che ci venne ripresentata lo scorso mese, durante la quale l’ex conduttore di Canale 5 fece presente a tutti una situazione abbastanza triste per il suo profilo. A quanto pare, infatti, dopo l’ictus per il quale ha rischiato la vita anni fa non è stato più lo stesso e, da quel momento, nessuno lo ha più richiamato in tv.

Tanto è bastato, anche a giugno 2024, per indurre le solite pagine Facebook a rilanciare post con tanto di “addio a Marco Columbro”. Insomma, al cospetto di un H1 del genere in tanti sono portati a pensare al peggio sul conduttore. Al netto di condizioni generali di salute per forza di cose dettate dai problemi del passato, ad oggi non esistono fonti che ci facciano pensare a situazioni compromesse.

In sostanza, non ha senso parlare di Marco Columbro morto oggi, o quantomeno di una fantomatica malattia che dovrebbe farci dire addio allo storico conduttore Mediaset degli anni ’90. Fate sempre attenzione a determinate fonti che, giorno dopo giorno, provando ad ingannare i propri lettori come abbiamo constatato oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.