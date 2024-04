Insistono su Marco Columbro morto oggi: la bufala è servita anche ad aprile

Si parla ancora una volta di Marco Columbro morto oggi, considerando che la bufala è servita anche ad aprile. Non è la prima volta che Marco Columbro sia protagonista di alcune fake news, anche stavolta infatti lo storico presentatore di Mediaset si è ritrovato nel vortice di una bufala a tutti gli effetti. In queste ore sta circolando, principalmente su Facebook e su Youtube, la notizia della morte di Marco Columbro.

Occhio alla storia di Marco Columbro morto oggi: la bufala è riproposta anche ad aprile

Non è la prima volta che affrontiamo una bufala simile, come si nota tramite il nostro database. Ci sono diversi post che lasciano credere proprio come, in queste ore, sia avvenuta la scomparsa di questo presentatore che è stato uno dei più presenti in tv nel periodo degli anni Novanta. Di solito si tratta in realtà di notizie create appositamente per generare hype su un argomento, con titoli ingannevoli, ma che al loro interno poi parlano di tutt’altro.

I vari titoloni con “addio a Marco Columbro“, lasciano effettivamente pensare come sia venuto a mancare lo storico presentatore. Si genera quindi la più classica delle fake news, anche se a volte, aprendo i vari link si parla della solita storia, ossia di come il personaggio in questione abbia detto da tempo addio alla televisione, dedicandosi alla vita privata o lavori lontani dalle scene.

La notizia della morte di Marco Columbro è chiaramente una bufala, ma molti utenti stanno condividendo sui social post in ricordo del presentatore. Prima quindi di condividere qualsiasi notizia o fare commenti su argomenti che non sono stati approfonditi, è bene capire se si stia leggendo qualcosa di vero. Nel caso della morte di Marco Columbro basta recarsi sui principali siti di informazione del nostro Paese o accendere la tv per capire di come si stia parlando sui social di una fake news.

Nessuna testata giornalistica ha parlato di questa notizia, quindi non ci sono dubbi che si stia semplicemente parlando dell’ennesima bufala sulla morte di un personaggio famoso. Sul web è facile imbattersi in news di questo genere, soprattutto sui vari social ed ormai sta diventando una consuetudine diffondere anche video falsi sulla morte dei vari vip. Mettiamo da parte la voce su Marco Columbro morto oggi, dopo il rilancio della fake news ad aprile.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.