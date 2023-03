La “confessione scioccante dell’anatomopatologo” sul falso CorSera è un tipo di fake news che ripercorre le tappe di qualcosa che abbiamo già visto. Ad esempio il falso articolo di giornale su Bassetti o la sequela di presunti articoli su questo o quel VIP “a sua insaputa”.

Partiamo da una considerazione preliminare: il sito del Corriere della Sera è “https://www.corriere.it/”, non “https://m-dybapui2.boats/it/zd_n/nemanexcorrie/”.

Cosa che solitamente è sempre un pessimo segnale.

La “confessione scioccante dell’anatomopatologo” sul falso CorSera

Qualcuno si è quindi preso il disturbo di organizzare una finta pagina del Corriere della Sera, creando quindi un articolo che non è mai stato pubblicato contenente un’intervista che non è mai stata richiesta al Dottor Giuseppe Girlando, contenente contenuti da lui mai proferiti.

Come per tutti gli altri casi precedenti scatta un campanello di allarme: bisogna diffidare da simili contenuti e chiedersi come mai un presunto articolo del Corriere della Sera non sia sul portale del Corriere della Sera.

Si tratta di un caso di “spoof”, ovvero il termine che indica l’atto virtuale di appropriarsi dei loghi e marchi di qualcuno per usarli in una propria creazione inducendo l’uditorio a ritenere che si stia leggendo, ad esempio in questo caso, una pagina del Corriere della Sera e non qualcosa che ovviamente non lo è.

Conclusione

La “confessione scioccante dell’anatomopatologo” sul falso CorSera è un articolo inesistente pubblicato su una versione alterata del Corriere della Sera con contenuti allarmistici e artefatti.

