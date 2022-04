L’identità di Matteo Bassetti rubata per presunte cure contro l’artrosi, la denuncia del medico

L’identità di Matteo Bassetti rubata per presunte cure contro l’artrosi. È qualcosa che abbiamo visto accadere, ed è accaduto di nuovo, secondo la denuncia dello stesso infettivologo.

Spezzoni pubblicitari con famosi personaggi le cui foto vengono tratte da giornali e riviste con narrazioni artefatte. Perlopiù si parla di bitcoin: clamoroso il caso di Enrico Brignano, del quale fu inventata una fantomatica trasmissione televisiva nel quale il noto presentatore veniva ritratto vendere e comprare criptovalute in diretta guadagnano migliaia di euro.

L’esito, ovviamente fu una denuncia, come è accaduto in questo caso.

In questi giorni, ho ricevuto decine di mail con richiesta di informazioni per una crema – che io avrei inventato – per curare l’artrosi oltreché per un antiparassitario per la cura del papilloma e di altri prodotti per il cuore.

Voglio ribadire che si tratta di TRUFFE già denunciate alla procura della repubblica: io non ho inventato nulla di tutto ciò né tanto meno, sono promotore di questo prodotti venduti esclusivamente online.

Non fatevi fregare. Sono tutte notizie false

Vi chiedo di diffondere questo post il più possibile.