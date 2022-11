La citazione di Madre Teresa di Calcutta postata da Andrea Bocelli sull’educazione dei figli non ha fonti

Il team di Bufale.net si è occupato più volte di Madre Teresa di Calcutta. Ancora oggi sui social circolano citazioni a lei attribuite, l’ultima delle quali è stata pubblicata da Andrea Bocelli sulla sua pagina Facebook. L’argomento trattato è quello dell’educazione dei figli.

Quello delle citazioni dei personaggi famosi è un fenomeno oltremodo diffuso, e spesso si tratta di aforismi e brani senza alcun fondamento. Recentemente, ad esempio, abbiamo parlato della teoria dell’amore di Einstein (falsa) e del pensiero sulla gentilezza di Anna Frank (vero).

Il post

Il 6 aprile 2019 Andrea Bocelli ha postato questa citazione su Facebook:

I bambini sono come gli aquiloni, insegnerai loro a volare ma non prenderanno la tua traiettoria di volo.

Insegnerai loro a sognare, ma loro non sogneranno il tuo sogno.

Insegnerai loro a vivere, ma loro non vivranno la tua vita.

Eppure in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita, rimarrà sempre il segno degli insegnamenti ricevuti. – Santa Teresa di Calcutta

La fonte

Il 3 settembre 2016 il periodico Time ha raccolto le citazioni più famose di Madre Teresa di Calcutta in questo articolo (qui la versione archiviata), e la frase usata da Andrea Bocelli non trova alcun riscontro.

Se cerchiamo più a fondo usando le parole chiave su Google Libri, specialmente tra le opere della santa – “children”, “kites”, “dream”, “fly” – otteniamo lo stesso risultato: nessun riscontro.

Potremmo dire che la frase usata da Andrea Bocelli con l’attribuzione a Madre Teresa di Calcutta sia senza fonti, ma le ricerche ci conducono ad un’altra autrice.

Erma Bombeck

Erma Bombeck è stata una scrittrice ed umorista statunitense. Se usiamo le parole chiave indicate nel paragrafo precedente (anche in lingua italiana), i risultati ci portano al sito Libr’Aria che in questo articolo riporta ciò che a tutti gli effetti si presenta come una poesia del tutto simile alla citazione attribuita a Madre Teresa di Calcutta.

I figli sono come gli aquiloni,

passi la vita a cercare di farli alzare da terra.

Corri e corri con loro

fino a restare tutti e due senza fiato…

Come gli aquiloni, essi finiscono a terra…

e tu rappezzi e conforti, aggiusti e insegni.

Li vedi sollevarsi nel vento e li rassicuri

che presto impareranno a volare.

Infine sono in aria:

gli ci vuole più spago e tu seguiti a darne.

E a ogni metro di corda

che sfugge dalla tua mano

il cuore ti si riempie di gioia

e di tristezza insieme.

Giorno dopo giorno

l’aquilone si allontana sempre più

e tu senti che non passerà molto tempo

prima che quella bella creatura

spezzi il filo che vi unisce e si innalzi,

come è giusto che sia, libera e sola. Allora soltanto saprai

di avere assolto il tuo compito.

Ribadiamo che si tratta di una somiglianza, in quanto oggettivamente i due testi (quello di Madre Teresa e quello di Erma Bombeck) sono diversi, pur veicolando lo stesso messaggio.

Erma Bombeck scrisse questo testo per un trafiletto pubblicato nel 1977 sul The Evening Independent di cui troviamo una scansione a questo indirizzo.

Quindi?

Andrea Bocelli ha pubblicato una frase attribuita a Madre Teresa di Calcutta di cui, però, non esiste riscontro né in italiano né in lingua inglese, soprattutto tra le opere letterarie della santa.

La citazione ha qualche similitudine con un testo pubblicato dalla scrittrice Erma Bombeck nel 1977 su un quotidiano.

Anche i colleghi di Snopes hanno pubblicato un fact checking su questa citazione ottenendo lo stesso risultato: nessun riscontro ufficiale sulla citazione attribuita alla santa.

