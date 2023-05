Ci segnalano i nostri contatti un tweet che descrive una ipotetica consegna dell’adrenocromo nella birra Heineken e nella benzina Shell. Ovviamente, con barili con segnata in chiaro la sostanza centro di svariate teorie del complotto che si vorrebbe essere segretissima.

Perché i Poteri Forti sono così “forti” da nascondere la loro cospirazioni, ma si dimenticano in giro etichette che chiunque può fotografare, ovviamente.

La bufala dell’adrenocromo nella birra Heineken e nella benzina Shell

La narrazione fa parte della Teoria Cospirativa di QAnon, nata sulla imageboard 4chan e diventata parte integrante della mitologia Trumpiana, corresponsabile in quanto teoria del complotto dei fatti di Capitol Hill.

Secondo questa assurda teoria i Poteri Forti, tra cui Hillary Clinton in persona, mangerebbero abitualmente bambini frollati nella pizza (da cui “Pizzagate”) o ne suggerebbero il sangue alla canna in apposite pizzerie. Il motivo è che tale teoria del complotto, basandosi su una non meno bizzarra interpretazione del film “Paura e delirio a Las Vegas” (i “QAnon” vedremo, sono avidi fruitori dell’intrattenimento, descrivibili solo come i “Vidioti” del mondo fantastico della serie a fumetti Machine Men, persone che hanno perso il controllo del confine tra finzione e realtà), prevede che i bambini terrorizzati secernano una sostanza, l’Adrenocromo, che rende immortali.

A nulla importa che l’adrenocromo puoi comprarlo in farmacia dove viene usato come vasocostrittore: la teoria si spinge a inventare l’esistenza di luoghi chiamati DUMB (Deep Underground Military Bases, Basi Militari sotterranee, ma il cui acronimo si legge come la parola per “scemo, cretino”), secondo QAnonisti filoputiniani presenti anche in Ucraina dove i bambini vengono allevati e frollati.

Una seconda citazione prevede l’esistenza del Patriota Q, misterioso capo di tutte le spie che incita i suoi seguaci ad una “Notte del giudizio”, evento basato su una violenta saga cinematografica in cui l’omicidio diventa legale una volta l’anno, che incita i suoi seguaci a vari atti di ribellione anche violenta, vedi Campidoglio o quando agli esordi del Pizzagate un QAnon si presentò armato in una pizzeria minacciando i presenti perché voleva vedere i frigo di bambini frollati.

La foto dei presunti barili viene da una galleria dell’Università delle Arti nel 2018, dell’artista Nathalie Lambert. Si tratta di una installazione artistica ispirata dalla mitologia del complotto di QAnon e non viceversa.

Ovviamente Shell ed Heineken sono estranee a tale teoria del complotto, e parimenti le assurde petizioni di principio per cui “L’Adrenocromo esiste” non hanno senso. Nessuno ha negato che esista la sostanza, chiunque abbia logica può negare la teoria che vi hanno creato intorno i QAnon.

Conclusione

La bufala dell’adrenocromo nella birra Heineken e nella benzina Shell nasce da una installazione artistica, creata con riferimento al complottismo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.