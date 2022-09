La brutta pagella di Piero Angela al Liceo al vaglio degli analfabeti funzionali di oggi

Dopo la scomparsa di Piero Angela è stato lasciato un grande vuoto nel campo della divulgazione scientifica, lui che era il maestro perfetto nel diffonderla con estrema naturalezza e semplicità attraverso lo schermo televisivo. L’Italia ha perso un altro personaggio dal valore morale e culturale inestimabile, eppure da ragazzo Piero Angela ha avuto anche lui dei problemi con la scuola, stando alla pagella del Liceo menzionata da diverse fonti oggi.

Dalla brutta pagella di Piero Angela al Liceo alle reazioni degli analfabeti funzionali di oggi

Tanto è bastato, come avvenuto un paio di settimane fa in altro contesto, per scatenare gli analfabeti funzionali contro di lui. Criticandone la formazione. Nello specifico è stata diffusa la pagella di Piero Angela quando frequentò il liceo classico D’Azeglio di Torino, durante il periodo che va dal 1939 al 1947. Quello che è emerso dagli archivi di quest’istituto ha davvero dell’incredibile, perché si parla di un profilo alquanto inedito da parte dello storico giornalista e divulgatore scientifico.

Parliamo di un uomo che nella sua vita ha ottenuto ben dodici lauree honoris causa ed ha scritto 40 libri, ma da La Repubblica viene raccontato anche un lato diverso di Piero Angela, quello del liceo dove alcuni voti non erano di certo brillanti. Approfondendo la questione scuola, incredibilmente Piero Angela si ritrovò ad essere rimandato in più materie durante il penultimo anno del liceo, aveva insufficienze in italiano, latino, matematica, fisica e scienze. Fu rimandato, con l’estate passata a studiare per poter rimediare ai brutti voti, ma la situazione non cambiò nemmeno nell’anno della maturità.

Chiuse infatti il liceo classico con tre materie da riparare, ma soprattutto con un cinque anche in condotta. Su 29 compagni, ben 18 avevano avuto un’insufficienza per quanto riguarda proprio il comportamento. In realtà qui è emerso come furono puniti per assentarsi in modo arbitrario il giorno 21 del mese. Evidentemente partecipavano attivamente a qualche manifestazione studentesca, anche se non è molto chiara tale vicenda.

Sta di fatto che Piero Angela al liceo classico si è ritrovato con tante insufficienze in materie che poi per lui si sono rivelate fondamentali nel percorso lavorativo. D’altronde non è di certo la prima volta assistere a personaggi geniali che da giovani avevano avuto problematiche in ambito scolastico. Eppure, nonostante la carriera di Piero Angela, per gli analfabeti funzionali ora conta solo la sua pagella al Liceo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.