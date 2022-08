Uscite imbarazzanti su Piero Angela: tra vaccino, pagina Twitter chiusa e critiche ai figli

Infastidisce davvero il modo in cui parte del popolo italiano mostri il proprio disagio sociale e cognitivo, anche al cospetto di una notizia come la morte di Piero Angela. Occasione utile, per alcuni, affinché si possa parlare di vaccino al momento dell’annuncio sulla sua pagina Twitter che a breve risulterà chiusa. Per non parlare delle critiche ai figli e alla moglie, ignorando puntualmente le cause del decesso di un uomo che aveva più di 90 anni. Aspetti che abbiamo analizzato insieme con il primo articolo pubblicato nella giornata di ieri.

Tutto il disagio italico su Piero Angela: tra vaccino, pagina Twitter chiusa e critiche ai figli

Per quale motivi parliamo di uscite imbarazzanti e di autentico disagio italico su Piero Angela. Su Twitter, a poche ore dalla notizia del suo decesso, è stato pubblicato un post all’interno della sua pagina ufficiale in cui è stato annunciato che nel giro di poche ore il profilo sarebbe stato cancellato. Insomma, la scelta della famiglia non va nella direzione del tributo e del ricordo, ma verso l’altrettanto rispettabile scelta della riservatezza. Eppure, qualcuno ha trovato il tempo di menzionare il vaccino, commentando la notizia della pagina Twitter chiusa, fino a riservare critiche ai figli e alla moglie:

“Ti sei piegato al vaccino e questi sono i risultati. Senza, saresti ancora con noi”;

“La colpa è dei tuoi figli e di tua moglie, visto che ti hanno convinto a fare il vaccino”;

“Anche qui diranno ‘nessuna correlazione’, ma sappiamo bene quali siano le cause del decesso”;

“Ora parlano di una malattia inventata, ma nessuno dice che ti fossi vaccinato“.

Insomma, in tanti hanno perso nuovamente l’occasione per tacere, ignorando quale fosse la malattia di Piero Angela che ha portato al tragico annuncio di ieri. Per queste persone, meglio non approfondire e parlare a prescindere di vaccino, arrivando a prendersela coi figli e con la moglie.

