Khaby Lame arrestato su Rainews per aver promesso ricchezza (e altre bufale sfacciate)

Ci risiamo: tornano le bufale del “segreto della ricchezza”. La storia di Khaby Lame arrestato su Rai News segue simili truffe dove il personaggio arrestato è di volta in volta un famoso come Roberto Saviano, Luciana Littizzetto o Carlo Cracco, con tanto di variante “dietologica” dove l’arrestato è Vanessa Incontrada

La storia è sempre la stessa, in un filone di bufale troppo surreale per essere efficace, ma che trionfa basandosi sull’avidità dell’utente medio e su un vago e rabbioso sentimento “antikasta”.

Il meccanismo è sempre lo stesso, una narrazione sempre uguale, che riassumeremo così.

Un VIP amatissimo dal pubblico, punti extra se percepito come irriverente e controcorrente si presenta in una famosa trasmissione. Per l’esultanza di un pubblico accuratamente selezionato tra “Italiani veraggente del popolo che non sbarca il lunario” il VIP estrae il cellulare e mostra una app per investimenti in cryptovalute all’attonito conduttore, sfidandolo a investire una modica somma in Euro. Il conduttore diventa miliardario in pochi secondi e prega l’uditorio e gli spettatori a casa di fare lo stesso per “fregare il sistema”.

All’improvviso uno stuolo di militi pakati da Bankitalia irrompe in studio arrestando il VIP e imprigionandolo, ordinando che la trasmissione sia interrotta, tutte le copie distrutte perché “Non cielodikeno” e chiunque abbia scoperto il segreto per generare ricchezza dal nulla gettato ai ceppi assieme a Cracco, Saviano e la Littizzetto.