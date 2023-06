La truffa di Saviano denunciato da BankItalia per gli investimenti online è una di quelle che meriterebbe almeno un premio per la creatività. Confusa, sgrammaticata, troppo assurda per essere vera e retta esclusivamente dall’avidità del lettore.

Se non fosse che è la stessa truffa che usava il nome della Littizzetto, e il truffatore perde quei punti per la mancata fantasia e per aver spostato a caso Saviano a Piazzapulita

Una narrazione troppo improbabile per essere vera, basata sui loghi di PiazzaPulita, con visibili errori ortografici e le cui premesse meritano un capitolo a parte.

La truffa di Saviano denunciato da BankItalia per gli investimenti online

Nella storiella inventata Saviano sarebbe stata intervistato da Rai News. A Piazza Pulita. Per passare, a caso, a “L’aria che Tira”.

Durante l’intervista, secondo un copione già visto in casi di scam simili Saviano avrebbe mostrato un portale che prometteva grandi ricchezze a chiunque avesse investito in Cryptovalute.

Dopo aver mostrtato “segreto della ricchezza” le stesse avrebbero guadagnato così tanti soldi da spingere Bankitalia a querelare tutti per “evitare che gli italiani diventino ricchi”.

Inutile dire che non esiste una “querela per eccesso di ricchezza”, ed è inutile dire che quello non è il sito della RAI. Quando la notizia sparirà non sarà perché qualcuno ha arrestato Saviano ma perché, come tutti i casi di Phishing chi ha aperto il sito l’ha chiuso per riaprirlo altrove.

Tutti i collegamenti interni alla notizia, quelli che dovrebbero puntare alla “puntata censurata” ed al programma per diventare miliardari con le cryptovalute, portano alla solita pagina che chiede di inserire i propri dati personali, con facce sorridenti prese da foto stock che certificano una ricchezza che non arriverà mai.

Come al solito, avrete dato i vostri dati ad un soggetto sconosciuto senza alcuna garanzia su come li userà.

Abbiamo ormai la banca dati piena di casi simili, ma l’avidità è sempre temiamo un forte motivatore.

