Lo stravagante messaggio del Signor Torres capo della mafia, peraltro già apparso sui nostri schermi, vince la Palma d’oro per il caso di Phishing più assurdo di tutti i tempi.

Solitamente Phishing è quel genere di truffa in cui ti fingi una persona autorevole, un gestore di servizi o un rivenditore come Samsonite, Amazon o LEGO per proporre affari e beni di lusso per pochi euro.

In questo caso si viene minacciati da uno strampalato “mafioso”, una specie di sgrammaticato pappone pronto a difendere l’onore delle sue prostitute con accenti troppo patetici persino per il ripiego buffo di un film di Tarantino.

Siamo abituati alle estorsioni più assurde: il finto agente dell’Interpol che minaccia di accusarti di crimini pedofili a caso se non lo paghi in Bitcoin e il truffatore “gentile” che dichiara di averti spiato mentre guardavi porno e di voler fare la spia ad amici e parenti ad esempio. Ma niente ci prepara al cortese pappone Torres.

Lo stravagante messaggio del Signor Torres capo della mafia

Il messaggio è sempre lo stesso, e sempre con un pappone dal vago nome ispanico (Torres o Girardo), e sempre in un bizzarro miscuglio di francese e spagnolo che ti getta ora in uno spaghetti western, ora in una banlieu degna de L’Odio di Kassovitz.

Nel messaggio il Pappone Torres dichiara di aver sentito dal suo esercito di prostitute che fermandoti a chiacchierare con loro le avresti distratte dal meretricio mettendo così in pericolo i ricavi della mafia messa peggio di tutti i tempi.

Per questo il pappone Torres sfodera il suo arsenale di minacce, che comprendono nell’ordine:

“Dirlo alla mamma, dirlo all’avvocato”, ovvero minacciare di informare la tua famiglia che sei stato visto intrattenerti con le suddette signorine allegre distraendole dalle loro attività sessuali; inviare degli sgherri che sono già in zona per sgozzarti come in un film di Tarantino; proporti il solito pagamento in bitcoin o money transfer per farla finita; iniziare una chiamata vocale e poi riappendere per sembrare minaccioso ma risultare disperato

Ovviamente la cosa più ovvia e sana di mente da fare è bloccare il numero del presunto “pappone Torres” e ignorarlo. La sua organizzazione criminale non esiste, ed è solo un patetico e sfacciato tentativo di estorcere soldi.

In caso di ulteriori molestie, o se siete stati così poco avveduti dal contattarli e fornire loro danaro o dati personali, procedere al blocco dell’avvenuta transazione ed alla denuncia presso le autorità.

