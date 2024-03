Kate Middleton ha il cancro, e i complottisti devono solo vergognarsi e scusarsi con tutta la Rete per la grama figura fatta e per la crudele prova di disumanità. Nonostante infatti si siano fatti enormi progressi nellla cura del cancro negli ultimi decenni, il malato ha sempre bisogno di raccoglimento per se stesso ed i propri cari.

Non ha bisogno, come abbiamo visto, di gente armata di foto create in CG pronta a urlare al sacrificio rituale satanico e altre cabale acchiappaclick.

Ve lo avevamo già detto di farla finita, sia alla ciurma degli “ha stato il vaccinoh” che agli improbabili cacciatori di satanismo pronti a spergiurare su “storie di palazzo” di cloni, sosia e sacrifici rituali ad entità variamente sataniche.

Kate Middleton ha il cancro, e i complottisti devono solo vergognarsi

Avevamo già visto i tentativi di furto della cartella clinica della principessa, merce ormai preziosa come l’oro in tempi di gossip e “guerra ibrida” in cui la salute dei regnanti o dei loro cari può essere usata come strumento di destabilizzazione sociale e collettiva.

“È stato un grande shock, io e William e abbiamo fatto il possibile per mantenere la privacy della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, tutto ciò ha richiesto tempo. Per recuperare dall’operazione e iniziare il trattamento, ma soprattutto ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”

Ha annunciato Kate Middleton, richiedendo quel tempo che i complottisti le hanno brutalmente strappato.

Prima di condividere un complotto quindi chiedetevi: e se fossi io o un mio caro in quella situazione? Gradirei la creazione di un intero, improbabile circolino del like intorno alla mia figura?

Tutte le illazioni e problematicità del passato trovano quindi la spiegazione più logica ed umana: una donna ferita dalla vita che vorrebbe raccoglimento e tempo per se stessa e si trova suo malgrado espropriata di tutto dal popolo dei “noncielodikeno”.

