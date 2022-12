Joseph Ratzinger è morto, addio al Papa emerito Benedetto XVI

Dopo le tante preghiere dei fedeli e i tanti appelli del Santo Padre, Joseph Ratzinger è morto. Il Papa emerito Benedetto XVI si è spento nella sua stanza del Monastero Mater Ecclesiae.

Negli ultimi giorni le notizie rimbalzavano all’unisono e riportavano che l’ex Pontefice era “grave ma stabile”. A dare la notizia è stata la Sala Stampa Vaticana nella persona del direttore Matteo Bruni.

Joseph Ratzinger è morto a 95 anni. Nei giorni scorsi Papa Francesco aveva invitato i fedeli ad unirsi in preghiera per il suo predecessore, “gravemente ammalato” secondo i primi lanci di stampa e secondo le parole del Santo Padre.

Le speculazioni non erano mancate, e mentre il Papa emerito lottava contro la malattia i fedeli restavano con il fiato sospeso, stretti attorno a Joseph Ratzinger nella speranza che le sue condizioni di salute migliorassero.

Oggi, infine, la tragica notizia è arrivata.

Nel 2013 Joseph Ratzinger passò alla storia per aver rinunciato al papato. Nella declaratio del 10 febbraio 2013, l’allora in carica Papa Benedetto XVI scrisse:

Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro.