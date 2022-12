Si aggravano le condizioni di Ratzinger, Papa Emerito Benedetto XVI

Si aggravano le condizioni di Ratzinger, Papa Emerito. Già colpito dagli acciacchi e dalle infermità dovute alla sua età avanzata, nel 2013 aveva rinunciato al soglio Pontificio citando espressamente la sua età avanzata come motivo.

Da allora Ratzinger restò nella chiesa come Papa Emerito, titolo sino ad allora non utilizzato, ma derivato dall’articolo 185 del Diritto Canonico che conferisce il titolo di “Emerito” a colui che rinuncia al titolo ecclesiastico proprio o è costretto alla rinuncia dal sopraggiunto limite di età.

Ratzinger, che da allora ha svolto la sua attività nel silenzio e nel riposo dovuto alla sua età, risulta aver subito un aggravamento delle proprie condizioni, confermato da dichiarazioni social e pubbliche di Papa Francesco.

“Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa.”

Ha dichiarato Papa Francesco, aggiungendo ai fedeli la richiesta di “Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”.

Parole che non lasciano molto spazio alla speranza, che comunque resta presente nelle parole del Santo Padre.

Più asettico e puntuale il comunicato della Sala Stampa Vaticana

“In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici. Al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito”.