Ci segnalano i nostri contatti un post complottistico diffuso su vari social e messaggeria secondo cui IT-Wallet farà sparire automaticamente i vostri soldi dal portafoglio.

Insomma, una riedizione del tema secondo cui i servizi fiduciari e le novità tecnologiche servono ad “ingabbiare il popolo”, in questo caso ad impedire ai “leoni e guerrieri” di “fregare il sistema”, in questo caso convinti che senza IT-Wallet si potrà comodamente “andare a 100 Km/h orari in una zona a limite 70”

Spoiler: pensare una cosa del genere significa non comprendere come funzioni IT-Wallet.

IT-Wallet farà sparire automaticamente i vostri soldi dal portafoglio

Ne avevamo già parlato in passato, ed era prevedibile che col passaggio dalla sperimentazione per pochi utenti alla possibilità erga omnes di caricare i propri documenti (in realtà la Patente di guida, la Carta Europea della disabilità e la Tesssera Sanitaria) sarebbero ritornati e aumentati i complottisti.

Già gli utenti di App IO sono a conoscenza del fatto, ad esempio, che l’app li renda edotti di scadenze come quelle previdenziali e il bollo auto ma questo non significhi che la “mano invisibile del Governo” prelevi il denaro.

Il Digital Identity Wallet nasce da una realtà che chi parla (a sproposito) di “modello cinese” e controllo dei suoi dati ignora. Ogni volta che compriamo qualcosa da un portale di e-Commerce, ci iscriviamo ad un servizio, facciamo il test “che zucchina dell’orto sei” consegniamo i nostri dati, volontariamente, a persone che non conosciamo.

Col Digital Identity Wallet ogni cittadino europeo avrà modo di accedere a diversi servizi in modo del tutto controllato.

Potete pensarlo come uno SPID, che in compenso funziona ancora meglio, in tutta Europa e in modo verificato.

Come lo SPID il DIW è sostanzialmente un contenitore di documenti con possibilità di evolvere in un sistema di interoperatività, e non un “documento stile cinese”.

Non si sostituisce ai documenti che avete, esattamente come il fatto che SPID trasmetta dati come nome e cognome, codice fiscale e indirizzo e l’App IO possa utilizzare il vostro IBAN per i pagamenti verso la PA non ha comportato la sostituzione di Carta di Identità, Tessera Sanitaria e IBAN con IO e SPID.

Con l’EDIW sostanzialmente potrete aggregare i dati indicativi già forniti con lo SPID, aggiungendo qualifiche professionali, IBAN e quanto di utile e indicarli dove serve con una password, senza sostituirsi ai documenti che già avete.

Ci spieghiamo ancora meglio: i meno avvezzi a vedere complotti ovunque hanno già SPID, IO e Google/Apple Pay sul cellulare.

Possono quindi accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione senza andare fisicamente allo sportello a mostrare ad un altro operatore il documento di identità, pagare sia un oggetto da Amazon che il bollo dell’auto con una “carta virtuale” inserita in Google Pay associata alla loro carta fisica o con un collegamento all’IBAN e accedere alla propria cartella sanitaria senza mostrare la tessera sanitaria in farmacia.

Il che non vuol dire che le autorità gli abbiano portato via i documenti e possano “cancellare la loro identità con un click”.

Chi usa Google Pay o altri servizi di pagamento ha sicuramente una carta di credito in casa, che sceglie di non portarsi appresso per evitare furti. Chi usa SPID e app IO dispone senz’altro di carte di identità e tessere sanitarie.

Ma sa benissimo che tecnicamente è maggiore il rischio di lasciare i propri documenti, anche solo “in fotocopia” ad un essere umano che usare un sistema elettronico criptato.

Vieppiù che, cogliamo l’occasione per ricordarvelo: il Governo a cui “non volete dare la vostra Patente e Tessera Sanitaria” è quello che li ha forniti.

Evitare quindi di esibirli, sia pur in forma digitale, è la stolida riedizione reale della gag di Aldo, Giovanni e Giacomo in “Biglietto Amaro” in cui il sedicente Ajejeje Brazov si convince di poter evitare la multa per essere salito sul tram senza biglietto fornendo generalità evidentemente false.

Con l’aggravante che comunque chi si scaglia contro IT-Wallet i documenti cartecei li ha comunque.

A meno che non sia anche uno dei Cittadini Sovrani convinti di poter circolare con documenti, targhe automobilistiche e assegni stampati in casa estorcendo balzelli in gettoni d’oro ad ogni agente di polizia giudiziaria così sfortunato da incontrarli e chiedere conto dei loro assurdi documenti autocertificati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.