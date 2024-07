Al via la sperimentazione di IT Wallet: alcuni fortunati possono caricare i documenti su App IO

L’App IO continua a crescere: grazie alle novità introdotte nei servizi fiduciari e di identità digitale di eIDAS 2 ora l’IT Wallet non è più un sogno. O un incubo se siete quel genere di complottisti pronti ad urlare che i governi del mondo vogliono rubarvi i documenti che già hanno impedendovi di venderli a truffatori di mezzo mondo e vederli apparire fotocopiati su Internet.

È al via infatti la prima sperimentazione: un numero inizialmente ristretto di utenti potrà caricare Patente di Guida, Tessera Sanitaria e Carta Europea per la Disabilità.

Va detto che al momento altri documenti essenziali come Carta di Identità e Tessera Elettorale non sono caricabili, e i documenti non hanno ancora valore equipollente a quello fisico.

In caso di controlli, sostanzialmente, dovrete esibire “Patente e Libretto” come i comuni mortali anche se siete tra gli sperimentatori, dovrete portare con voi Patente, Carta di Identità e Tessera Sanitaria.

Nel futuro, e intendiamo da gennaio del prossimo anno, dovrebbe diventare possibile finalmente scegliere tra portarsi appresso una massa di tesserine nel portafoglio, o semplicemente uno smartphone.

I più avvezzi alle modernità potranno quindi uscire di casa senza portafoglio, usando le proprie app di pagamento per pagare tutto quello che gli serve e IT Wallet (che diventerà poi interoperabile coi simili strumenti europei) per avere sempre con se ogni documento di identità.

Tutti gli altri potranno continuare a provare l’emozione di girare con mazzette di denaro arrotolate da un elastico all’uso narcos colombiano lamentandosi di aver perso il portadocumenti in similcuoio con ogni tessera dalla Patente alla Carta di Identità, ma dichiarando di aver sconfitto i Poteri Forti restando un altro po’ nella loro Era Oscura predigitale.

