Istagram per sempre senza musica nelle storie: la bufala parte da un errore di digitazione

Tra le tante fake news di questi giorni riguardanti la complessa relazione tra Instagram e la SIAE, una le batte tutte, visto che si parla con insistenza di “Istagram” per sempre senza musica all’interno delle storie pubblicate dagli utenti. Sostanzialmente, la bufala opposta rispetto a quella che ha preso piede nella giornata di ieri e che abbiamo puntualmente portato alla vostra attenzione con un pezzo specifico. Occorre dunque contestualizzare meglio il discorso, stando agli ultimi aggiornamenti che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 22 marzo.

Voci su Istagram per sempre senza musica nelle storie: la fake news si riconosce da un errore di digitazione

Sostanzialmente, i rumors riguardanti Istagram per sempre senza musica nelle storie è inventata. Basti pensare al fatto che la bufala odierna parta da un errore di digitazione. Una vicenda che sta dando vita a tanti post acchiappaclick, che spesso e volentieri alimentano una certa disinformazione sul tema. Occorre attendere e portare pazienza, sperando in una celere soluzione.

Del resto, la situazione senza ombra di dubbio complessa e delicata, dal finale incerto. Proprio per questa ragione, però, sentenziare allo stato attuale “Istagram per sempre senza musica” è quantomeno frettoloso. Staremo a vedere se le parti proveranno quantomeno a riavvicinarsi, dopo gli aggiornamenti che troverete qui di seguito.

Per quanto riguarda il fact checking puro, in risposta alle voci su “Istagram per sempre senza musica”, può essere utile rifarsi al recente report di Ninja Marketing, che in queste ore ha interpellato i vertici SIAE per ascoltare l’altra campana. Secondo l’ente, infatti, la trattativa ha subito un brusco ed inaspettato stop, con la chiusura di Meta che ha colto tutti in contropiede. Tuttavia, le porte sono sempre aperte sul versante SIAE, con la speranza e la prospettiva di riprendere nel più breve tempo possibile i negoziati. Questa situazione è dannosa per tutti.

