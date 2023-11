Ipotesi su Tiziana Panella malata ed assente a Tagadà: cosa hanno detto in Studio

Torna il tormentone su Tiziana Panella malata ed assente nella trasmissione Tagadà, in onda ogni giorno su LA7, visto che la nota conduttrice da un paio di giorni non è presente in Studio. Certo, la questione è meno calda rispetto a maggio scorso (vedere per credere il nostro articolo pubblicato a suo tempo), per non parlare di quanto avvenuto a cavallo del 2021 e 2022. Già, perché in occasione di ogni momentaneo stop per la conduttrice hanno preso piede le teorie più strane, a partire da quelle inerenti fantomatiche complicazioni di salute dovute al vaccino Covid.

Prendono piede ipotesi su Tiziana Panella malata ed assente a Tagadà: cosa è stato detto in Studio

Alla luce delle solite voci fuori controllo a proposito di Tiziana Panella malata ed assente a Tagadà, diventa molto importante approndire la questione e comprendere cosa abbiano detto in Studio. Probabilmente, in circostanze simili la linea di LA7 è quella di tutelare al massimo la privacy dei propri collaboratori o dipendenti. Ecco perché in occasione della puntata di Tagadà andata in onda il 7 novembre, la prima che a conti fatti ha visto la conduttrice non presente davanti alle telecamere, le notizie fornite siano state frammentarie.

Come si nota dallo streaming dell’emittente, disponibile per tutti, ad inizio puntata gli altri conduttori si sono limitati a dire che avrebbero sostituito il volto più noto e forte della stessa trasmissione. In un contesto simile, avanzare tesi sul suo stato di salute, con ipotesi molto specifiche, non può far altro che indurci a rispondere con il solito “nessuna fonte”. Al momento, infatti, non si hanno riscontri pubblici e definitivi sotto questo punto di vista.

Ecco perché non ha molto senso sbilanciarsi troppo con le ipotesi su Tiziana Panella malata ed assente a Tagadà. Ora sappiamo cosa hanno detto in Studio, in attesa di capire se ci sarà venerdì 10 novembre.

