Inspiegabili voci su Arrigo Sacchi morto oggi: ancora notizie fuorvianti

Non si placa in alcun modo l’approccio acchiappaclick di alcune testate, visto che da alcune ore sono insistenti le voci su Arrigo Sacchi morto. L’ennesima bufala di questo 2023 quella che ha preso piede oggi, alla luce di notizie fuorvianti che traggono spunto da vecchie dichiarazioni del diretto interessato. Una situazione simile rispetto a quella che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, parlando del caso che ha visto involontaria protagonista Milena Vukotic.

Smentita totale a proposito delle voci su Arrigo Sacchi morto: la bufala del giorno

Come sempre, siamo ai confini della bufala, visto che l’approccio acchiappaclick dei soliti siti che non ci stancheremo mai di combattere non cambia con il trascorrere delle settimane. Dare l’addio al personaggio famoso di turno, con l’aggravante in questo frangente di utilizzare inequivoabili espressioni come “hanno provato l’impossibile, il mondo calcistico in lutto, se ne è andato“, lascia poco spazio ai dubbi. La fonte ha provato ad ingannarvi senza troppi giri di parole, lasciando credere a tante persone che l’ex allenatore del grande Milan fosse passato a miglior vita.

Andando ad approfondire questa storia, non a caso, si scopre che i rumors su Arrigo Sacchi morto nascono in realtà da una vecchia intervista rilasciata dal diretto interessato. Tutto risale al 2014, quando l’allenatore ed opinionista televisive fece sapere di essersi allontanato dalla panchina per un “brutto male”. No, nessun riferimento a tumori e a situazioni irreversibili, ma al fatto che fosse troppo sotto stress in occasione delle sue ultime esperienze professionali.

Qualcuno ha pensato di utilizzare a proprio vantaggio queste parole, costruendo titoli come quello descritto in precedenza e facendo credere a tutti che fosse autentico l’annuncio su Arrigo Sacchi morto. Nonostante, con furbizia, non siano mai state utilizzate parole simili. Prima o poi ne verremo fuori, con un approccio giornalisticamente più etico anche per queste realtà editoriali.

