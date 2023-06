Si superano con Milena Vukotic morta: è ancora viva la moglie di Fantozzi

La tendenza del momento ci vede approcciare titoli di articoli talmente clickbait da diventare delle autentiche bufale, come abbiamo avuto modo di constatare anche oggi 17 giugno con le voci su Milena Vukotic morta. Precisiamo subito che la moglie di Fantozzi stia bene, è ancora viva nonostante non sia più giovanissime. Per l’attrice, divenata tra gli anni ’80 e ’90 volto iconico del cinema italiano, solo tanta apprensione a causa di un modo di fare giornalismo a dir poco rivedibile. Tanto per essere diplomatici.

Smentita totale su Milena Vukotic morta: l’attrice che ha interpretato la moglie di Fantozzi è ancora viva

Si tratta di una storia che ha non poche analogie con quella relativa a Fiorella Mannoia, trattata nella giornata di ieri con un altro pezzo. Già, perché la strategia di chi fa pensare a Milena Vukotic morta è molto chiara. Si parla di “addio” nel titolo, con la chiara pretesa di dare la sensazione che sia passata a miglior vita. Un modo per dare un annuncio triste in anteprima, salvo poi scoprire all’interno del pezzo che si parli di argomenti decisamente differenti. Per fortuna aggiungiamo noi.

Già, perché il pezzo, tra le altre cose neppure freschissimo, risale ad alcuni mesi fa ed evidenzia come l’attrice abbia deciso di fare un passo indietro dal grande schermo, in attesa che le vengano affidati ruoli più adatti al suo profilo. L’addio, neppure definitivo, riguarda dunque questioni professionali, ma è solo una furbata delle solite testate che anche oggi sono alla ricerca di click facili. Non le menzioniamo non per timore, ma con il chiaro intento di non regalare pubblicità a chi usa questi escamotage pessimi per fare il proprio lavoro.

Per quanto ci riguarda, possiamo soltanto smentire le voci su Milena Vukotic morta. L’attrice è ancora viva e possiamo ricordarla sempre con piacere nelle vesti della moglia di Fantozzi.

