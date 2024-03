Inspiegabili uscite sul Dottor Franco Berrino con presunto annuncio morte da Rai News 24

Si fa fatica a spiegare le uscite sul Dottor Franco Berrino con presunto annuncio morte giunto addirittura da Rai News 24. Sta circolando su Facebook una notizia, assolutamente non confermata e di cui nessuna fonte attendibile ne sta parlando, della morte del dottore Franco Berrino. Un post che ha attirato l’attenzione di molti utenti e che sta diventando virale in poco tempo, ma che non risulta essere veritiera, fino a prova contraria.

Difficile analizzare le uscite sul Dottor Franco Berrino con presunto annuncio morte diffuso da Rai News 24

Solitamente, notizie simili senza fonti riguardano le cause di un decesso, come avvenuto in passato. Si parla di complottismo, del dottore Franco Berrino che addirittura sarebbe stato assassinato tramite soffocamento. Questo perché, a detta dei vari no vax, Berrino era considerato un personaggio scomodo nel mondo della medicina.

Infatti aveva dichiarato di non essere assolutamente d’accordo riguardo alla decisione da parte del ministro della Salute di imporre un trattamento sanitario obbligatorio senza disporre di un sistema di monitoraggio efficace dei possibili danni. Una considerazione prettamente no vax che quindi, a detta dei complottisti, sarebbe risultata piuttosto scomoda in quest’ambiente e per questo sarebbe addirittura stato assassinato.

Il dottore Franco Berrino, ricordiamo, è medico, epidemiologo e direttore dell’Unità di Epidemiologia dell’Istituto Tumori di Milano, sta circolando in queste ore la notizia della sua morte, ma nessuno ne sta parlando. Ciò significa che si tratta della solita notizia falsa, visto come non ci siano fonti attendibili che ne stiano parlando, messa in scena da qualche complottista per aizzare il fuoco.

Il “sistema” avrebbe fatto fuori il dottore Franco Berrino per aver avuto esternazioni no vax, il tutto è ovviamente fuori da ogni logica in un paese democratico come l’Italia. Per rendere il post più veritiero, addirittura nei commenti, è stata condivisa un’immagine presa da Rai News 24 in cui viene riportata la notizia, ma è stata palesemente modificata.

Attualmente quindi non si può assolutamente parlare di morte del dottore Franco Berrino, la notizia non è stata confermata da alcuna testata giornalistica nostrana, ma è un’evidente bufala fatta circolare per parlare nuovamente della situazione vaccini obbligatori in Italia. Attenzione quindi a ciò che si legge sui social network, bisogna sempre verificare le varie fonti. Dunque, non c’è motivo di alimentare le uscite sul Dottor Franco Berrino con fantomatico annuncio sulla morte diramato da Rai News 24

