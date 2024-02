Illazioni anche sulla malattia del giornalista Ernesto Assante: vaccino onnipresente

Prendiamo atto in queste ore delle solite illazioni riguardanti la fantomatica malattia del giornalista Ernesto Assante. Una situazione molto antipatica, che ci fa tornare alla mente quanto riportato in queste ore a proposito della scomparsa di Arrigo Vecchioni, figlio del cantante Roberto Vecchioni, di cui quest’ultimo ha parlato proprio negli ultimi giorni nel corso di un’apparizione televisiva su LA7. Insomma, siamo al cospetto delle tesi che coinvolgono la vaccinazione Covid così, a prescindere da tutto e da tutti.

Speculazioni evitabili anche sulla malattia del giornalista Ernesto Assante: vaccino citato ovunque

Andiamo per gradi. Non ha senso parlare di malattia del giornalista Ernesto Assante, purtroppo morto proprio in queste ore. Così come risulta poco rispettoso dover fronteggiare un vaccino onnipresente in circostanze tragiche come quella odierna. Al massimo, si potrebbe parlare di “malattia fulminante“, visto che la storica penna del giornalismo musicale ci ha lasciati in seguito ad ictus. Tutti, però, sappiamo che sia ben diverso il messaggio che qualcuno vorrebbe far passare.

Una volta appreso del malore improvviso, naturalmente, sui social ha preso piede che alla base dei problemi di salute per il giornalista ci sia stato proprio il vaccino Covid, ignorando del tutto il fatto che non ci siano fonti in grado di dimostrare eventuali correlazioni tra gli eventi. Senza contare che non abbiamo neppure la totale certezza che il giornalista si sia sottoposto alla vaccinazione negli ultimi anni. Come sempre, dunque, tanto rumore per nulla.

Unica certezza quella relativa all’ictus, come evidenziato anche da testate nazionali. Per il resto, smettiamola subito di alimentare illazioni a proposito della malattia del giornalista Ernesto Assante, con vaccino onnipresente che dobbiamo iniziare a metterci alle spalle. Qualora ci fossero correlazioni, chi di dovere lo farà sapere alla famiglia. Parlare senza conoscere determinate tematiche non fa altro che alimentare disinformazione sull’argomento in Italia

