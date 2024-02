Senza rispetto su causa morte di Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto menzionato ieri in tv

Non c’è alcun rispetto, in queste ore, dagli utenti che parlano di un tema delicato come la causa morte di Arrigo Vecchioni, figlio del popolare cantante Roberto Vecchioni, venuto a mancare poco meno di un anno fa. Ne ha parlato proprio quest’ultimo, su LA7, durante la sua apparizione in una trasmissione, senza però soffermarsi su alcuni dettagli che da tempo creano dubbi. In particolare, oggi 26 febbraio è necessario riallacciarsi ad alcuni concetti che abbiamo provato ad evidenziare a suo tempo.

C’è poca correttezza tra chi parla di su causa morte di Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto citato ieri su LA7

Quali sono i concetti dai quali occorre partire oggi? Esattamente come dieci mesi fa, la famiglia ha deciso di non diramare informazioni specifiche su causa morte di Arrigo Vecchioni. Proprio Roberto, infatti, come si nota dal video che è stato pubblicato da LA7 all’interno del sito ufficiale, si è limitato a descrivere i suoi quattro figli, compreso quello che ci ha lasciati troppo presto. Scelta assolutamente legittima e rispettabile, sulla quale nessuno dovrebbe sindacare.

Lo stesso Roberto Vecchioni, poi, ha precisato di non voler fare la tv del pianto e del dolore parlando del figlio. L’unica informazione ad oggi nota su causa porte di Arrigo Vecchioni è una frase scritta sui social dal padre poco ore dopo la tragica confema. Il ragazzo, venuto a mancare a soli 36 anni, ci ha lasciati dopo una malattia presumibilmente lunga. Tanto basta per comprendere che non ci siano stati malori improvvisi, come poco correttamente ipotizzato da alcuni.

Insomma, è assurdo parlare della causa morte di Arrigo Vecchioni lasciando intendere che possano esserci responsabilità del vaccino Covid. Dalle frammentarie notizie trapelate fino a questo momento, non c’è alcuna ragione per ipotizzare che ci siano correlazioni tra gli eventi. Occorre più rispetto per il dolore di Roberto Vecchioni oggi.

