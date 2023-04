Di cosa era malato Arrigo Vecchioni: errori sulla malattia e poco rispetto per il figlio di Roberto

Si fa enorme confusione sui social, tra coloro che inopportunamente vogliono dare risposte alla domanda “di cosa era malato Arrigo Vecchioni”. Già, perché nessuno ad oggi è in grado di dirci la verità sulla malattia che evidentemente ha colpito il figlio di Roberto Vecchioni, tra gli artisti più amati in Italia. Come spesso avviene in queste circostanze, purtroppo, oltre ad essere superficiali, abbiamo anche utenti che azzardano tesi assolutamente prive di fondamento. Non è casuale la scelta del tag per il nostro articolo di oggi.

Di cosa era malato Arrigo Vecchioni: zero fonti sulla malattia e poco rispetto per il figlio di Roberto Vecchioni

In passato Roberto Vecchioni si è ritrovato al centro di bufale, ma quella di oggi è una storia che assume decisamente altre connotazioni. Sostanzialmente, l’elemento che confonde oggi tanti italiani si riferisce alla malattia che ha condizionato la vita di un altro figlio del popolare cantante. Stiamo parlando di Edoardo Vecchioni, visto che sono pubbliche le notizie relative alla sclerosi multipla. A lui vanno gli auguri di tutto il nostro staff.

Probabilmente è per questa ragione che in tanti etichettano Arrigo Vecchioni come malato e vittima della suddetta patologia, senza distinguere il caso dei due fratelli. Le cose non stanno così. O meglio, nessuno può saperlo, in quanto dal post pubblicato sui canali social ufficiali di Roberto Vecchioni si può soltanto immaginare che anche Arrigo abbia perso una lunga battaglia. Di cosa si tratti, nello specifico, non possiamo saperlo. Starà alla famiglia decidere se e quando comunicarlo.

Ancor più vergognosi i post di chi parla di Arrigo Vecchioni malato a causa del vaccino Covid. Come sempre accade in queste circostanze, i NoVax non perdono occasione per imputare a quello che definiscono “siero sperimentale” qualsiasi male. Stavolta tocca alla malattia del figlio di Roberto Vecchioni, innescata a loro avviso dalla solita causa. Occorre rispetto e privacy per la famiglia del cantante.

