Insostenibili su Celine Dion morta oggi: travisate le parole della sorella sulla malattia

Ancora un caso di acchiappaclick a proposito di un personaggio famoso, considerando il fatto che in queste ore in tanti pare stiano parlando con insistenza di Celine Dion morta. L’ennesima condanna per la cantante, certamente limitata dalla malattia ormai resa pubblica da mesi, visto che lei stessa ci ha fatto sapere di soffrire della sindrome della persona rigida. Un trend inspiegabile, con post che “dicono e non dicono”, caratterizzati dall’intento di innescare interazioni sui social e magari visite a determinati siti.

Celine Dion morta: ancora post acchiappaclick sulla malattia della famosissima cantante

Non è un caso che in primavera abbiamo già trattato la questione, evidenziando come i rumors su Celine Dion morta fossero assolutamente falsi. Una questione che inevitabilmente ci costringe a tornare sulla vicenda, perché se da un lato è vero che negli ultimi giorni si sia esposta anche sua sorella, facendo presente a tutti che al momento si faccia fatica a trovare la cura per la malattia dell’artista, al contempo è doveroso non spingersi oltre in questo delicato momento.

Insomma, si brancola ancora nel buio dal punto di vista prettamente scientifico, ma questo non dà il diritto al pubblico di sbilanciarsi con sentenze e notizie definitive che non hanno motivo di esistere. Purtroppo in questo momento storico sempre più spesso capita di imbattersi in post che fanno credere cose non vere, come abbiamo constatato nelle ultime ore a proposito delle voci di corridoio sulle sue condizioni.

Dunque, con il nostro report di oggi, avvolarato anche da alcune fonti straniere, intendiamo invitare tutti gli utenti a non credere ai post che circolano soprattutto su TikTok. Le notizie su Celine Dion morta sono del tutto prive di fonti, fermo restando che la cantante di recente abbia deciso di annullare altre tappe del suo tour. Si attendono, con fiducia, riscontri più incoraggianti su di lei.

