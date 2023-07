Rilanciano Celine Dion morta per la seconda volta oggi: altra bufala sulla cantante

Smentiamo ancora una volta le voci su Celine Dion morta oggi, come avvenuto in passato. Attenzione alla bufala sulla morte di Céline Dion che sta circolando insistentemente in queste ore sui vari social network, in particolar modo su Facebook dove, da qualche giorno campeggia la pagina R.I.P Celine Dion. Incredibilmente è stato raggiunto il milione di like a tale pagina, con tanti messaggi di cordoglio per la morte di Celine Dion.

Ritornano le voci su Celine Dion morta per la seconda volta oggi: ennesima bufala sul suo conto

Si tratta però dell’ennesima fake news fatta circolare per creare qualche like in più sui social ed ottenere maggiori visualizzazioni. Il problema è che come sempre diversi utenti non approfondiscono la fonte della maggior parte delle notizie che compaiono sui social, aumentando in questo modo la proliferazione di notizie false. Ovviamente ciò che fa capire subito che si stia parlando di una notizia falsa è che nessuna testata giornalistica ufficiale e nessun media abbia parlato della morte di Céline Dion.

Come sempre è dovuto intervenire l’entourage della cantante per smentire tale notizia, affermando come la cantante sia viva e vegeta. Certo Céline Dion non sta attraversando un momento semplice della sua vita, ha dovuto annullare il suo tour a causa di una malattia neurologica incurabile, la sindrome della persona rigida. Nelle fasi più acute questa patologia provoca spasmi, dolori muscolari e crampi che causano rigidità, impedendo quindi di muoversi liberamente.

La cantante sta quindi cercando di riprendersi, sapendo come non ci sia una cura al riguardo, ma lotta quotidianamente per poter ritornare ad esibirsi sul palco. Probabile che alcuni furbetti del web abbiano deciso di approfittare di tale situazione per diffondere la notizia di Céline Dion morta.

La bufala ha preso piede negli Stati Uniti per diffondersi poi rapidamente in tutto il mondo, costringendo lo staff della cantante a smentire il tutto. Non è la prima volta che personaggi famosi si ritrovano a fare i conti con notizie relative alla morte, purtroppo alcune volte sono vere, come la scomparsa della cantante Sinéad O’Connor avvenuta nella giornata di ieri. Stop alle voci su Celine Dion morta oggi.

