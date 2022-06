Ingestibili Sallusti e Di Battista per Floris a DiMartedì: volano gli stracci e i paroloni

Sta creando forti discussioni la lite andata in onda ieri sera su LA7 tra Sallusti e Di Battista. Il giornalista, a distanza di 48 ore dalla netta presa di posizione nei confronti di Massimo Giletti a Mosca, sempre sull’emittente in questione, ha avuto uno scambio di opinioni fuori controllo con l’ex esponente del Movimento 5 Stelle. Dunque, dopo l’approfondimento di lunedì, occorre comprendere come siano andate le cose a DiMartedì, al cospetto di Floris, capendo per quale ragione siano state utilizzate espressioni molto colorite.

Come si è scatenata la lite tra Sallusti e Di Battista su LA7 a DiMartedì

Sostanzialmente, su quali basi ha preso piede la lite tra Sallusti e Di Battista su LA7 a DiMartedì? Floris, ad un certo punto, ha chiesto a Di Battista se fosse d’accordo sul fatto che fosse stata resa pubblica una sorta di lista di personaggi pubblici definiti filorussi. Un’iniziativa che al diretto interessato proprio non è andata giù e che, al contempo, ha creato i presupposti per una reazione vibrante dello stesso Sallusti.

Quest’ultimo, infatti, ha evidenziato che a suo tempo anche il Movimento 5 Stelle avesse pubblicato una lista di giornalisti avversi, al punto che Di Battista fu fautore di un’iniziativa molto simile a quella di cui si è parlato ieri sera durante l’ultima puntata di DìMartedì. Arrivati a questo, è giunta un’ulteriore replica di Di Battista, come si può notare dal sito di LA7.

In particolare, Di Battista ha citato alcune dichiarazioni di Berlusconi a proposito della guerra tra Russia ed Ucraina, chiedendo a Sallusti di prenderne le distanze durante di DiMartedì. Nel farlo, ha evidenziato che il giornalista avrebbe paura, alludendo alla sua “mancanza di palle“. Dal canto suo, Sallusti non ha negato il virgolettato del leader di Forza Italia, ma ha colto l’occasione per criticare in modo chiaro quanto dichiarato in quella circostanza dallo stesso Berlusconi.

